José Aldo já tem data para fazer a sua estreia no Boxe(Foto: Divulgação/UFC)

Publicado 10/01/2023 20:30 | Atualizado 10/01/2023 20:57

Ex-campeão peso-pena do UFC, José Aldo anunciou sua aposentadoria do MMA em setembro do ano passado após entrar em um acordo com a organização norte-americana, onde ainda tinha uma luta sob contrato. Livre no mercado, o brasileiro vai fazer a sua estreia no Boxe profissional em duelo que vai acontecer no Rio de Janeiro no dia 10 de fevereiro. A informação foi confirmada pelo site MMA Fighting no último domingo (8).



De acordo com a publicação, não está definido quem Aldo vai enfrentar em seu debute no Boxe, assim como número de rounds e categoria de peso. A tendência, no entanto, é que o confronto aconteça nas regras profissionais da modalidade. O evento vai acontecer na Upper Arena, que é centro de treinamento da equipe Nova União e que também recebe os eventos do Shooto Brasil. Além disso, os lutadores da Nova União Johnny Eduardo, Hernani Perpétuo e Valmir Lázaro, que já lutaram no UFC, também devem lutar Boxe no card.