Primeira audiência do julgamento do assassinato de Leandro Lo acontecerá em fevereiro - (Foto: Dai Bueno/TATAME)

Publicado 09/01/2023 09:00

O caso envolvendo a trágica morte de Leandro Lo teve uma atualização na última sexta-feira (6). Um juiz de São Paulo determinou que uma audiência inicial do julgamento do assassinato do multicampeão no Jiu-Jitsu seja marcada para o dia 03 de fevereiro de 2023. Vale ressaltar que neste sábado, 07 de janeiro de 2023, faz cinco meses da morte do lendário atleta.



Por meio das redes sociais, familiares e amigos da lenda da arte suave compartilharam uma mensagem em peso com o seguinte trecho: “Audiência marcada para o dia 03 de fevereiro de 2023. Pedimos as orações de todos da comunidade do Jiu-Jitsu para que, na data em questão, estejamos em uníssono ato de cobrança por JUSTIÇA pelo assassinato da nossa lenda Leandro Lo”.