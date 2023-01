Dana White virou centro de polêmica após trocar tapas com sua esposa - (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 08/01/2023 17:15 | Atualizado 08/01/2023 17:31

Presidente do UFC, Dana White foi tema central de polêmica na última semana. Durante festa na noite de ano novo, no México, o mandatário trocou tapas com sua esposa, Anne White. O caso foi registrado em vídeo e divulgado pelo site “TMZ”, e rapidamente, o assunto gerou grande repercussão e muitas críticas ao mandatário.



No entanto, há quem saia em defesa do dirigente. Atleta da categoria peso-galo do UFC, Sean O’Malley, por meio do seu podcast, “BrOMalley”, não concordou com as críticas direcionadas apenas a Dana, deixando claro que a esposa do mandatário também deveria ser responsabilizada pelo fato, tendo em vista que foi ela a dar o primeiro tapa, de acordo com as imagens.



“Oh Deus, falando em bater em vadias. Me sinto mal por Dana White. A esposa deu um tapa nele. Isso é rude e merece um tapa de volta. Não sei. Isso é um assunto delicado. Trate as pessoas como você quer ser tratado. Sóbrio, ele teria feito aquilo? Não. Presumo que sóbrio, sem bebidas, ela dá um tapa nele, não acho que a reação inicial dele seria revidar.



Quando o álcool está circulando, nunca bati na Dani, nunca bati em uma garota, mas perdi a consciência e fiz coisas que não acredito que fiz. Não acho que foi certo. Obviamente, você não deveria bater, especialmente uma garota pequena como aquela, mas o álcool está rolando, ela bate nele primeiro, foi um bom contragolpe. Se você vai dar um tapa, você tem que estar preparado. Isso não está certo. Eles vão perder muitos negócios”, opinou Sean O’Malley.