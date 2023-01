Marcos Junior foi campeão do Circuito Mineirinho de Jiu-Jitsu pela quarta vez na temporada 2021/2022 - (Foto: Reprodução)

Publicado 06/01/2023 12:15 | Atualizado 06/01/2023 13:55

A terceira etapa do Circuito Nacional de Jiu-Jitsu Desportivo 2022/2023, o tradicional Mineirinho, vai acontecer nos dias 4 e 5 de fevereiro, na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro. O evento, entre todos os destaques e atrações, como o retorno do Queen Of Rio, vai entregar as nove passagens internacionais do ranking 2021/2022, com destino para competições nos Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos e Europa.

Rogério Gavazza, presidente da CBJJD e idealizador do principal circuito de Jiu-Jitsu do Rio de Janeiro, comentou sobre as entregas das passagens, algo que já é tradicional ao longo de quase duas décadas: “Em 15 anos, são mais de 150 passagens internacionais foram diversificadas entre diversos países e para grandes eventos. A partir desta temporada (22/23), com a fundação da ISBJJA (International Sport Brazilian Jiu-Jitsu Association), as passagens serão para o Europeu da ISBJJA na Irlanda em 2024”.

A ISBJJA foi fundada no último ano e será um marco na história do Jiu-Jitsu desportivo. Além das competições no Rio de Janeiro, a CBJJD também vem realizando competições em outros estados, como Mato Grosso do Sul, Brasília, Belém e Espírito Santo. Com a entidade internacional, já estão previstos três eventos ao longo do ano no Chile e Irlanda. Portugal também vai sediar campeonatos.