Bolsonaro está hospedado na casa de José Aldo nos Estados Unidos - (Foto: Reprodução)

Bolsonaro está hospedado na casa de José Aldo nos Estados Unidos(Foto: Reprodução)

Publicado 06/01/2023 13:15 | Atualizado 06/01/2023 13:21

Ex-campeão do UFC, José Aldo emprestou sua casa em Orlando, na Florida (EUA), para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que deixou o país no último dia 30, um dia antes de terminar o seu mandato. Nas últimas horas, foi divulgado que o lutador rebeceu uma emenda parlamentar em nome do seu Instituto durante o periodo eleitoral de 2022.



O veículo “Brasil de Fato”, com base no Portal da Transparência, divulgou que o Ministério da Cidadania – então responsável pela pasta de Esporte – assinou um convênio para o repasse de R$ 200 mil ao Instituto José Aldo Junior com foco na realização da Copa Cidadania de Jiu-Jitsu. O valor, no entanto, ainda não foi depositado por conta de um problema na conta da ONG.



A emenda parlamentar individual foi produzida pelo deputado federal Felício Laterça, que fazia parte da base de Jair Bolsonaro no governo. O valor de R$ 199.998,55 foi reservado pelo Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse (Siconv) e não pode ser usado para outros fins. Sendo assim, será depositado em parcela única neste ano de 2023.



Segundo a descrição da Copa Cidadania de Jiu-Jitsu, “o projeto atenderá 630 crianças e jovens entre 10 e 17 anos de ambos os sexos, todas as faixas e categorias, moradores de comunidades em vulnerabilidade social na cidade de Rio de Janeiro”. José Aldo tem até 5 de outubro de 2023 para realizar o evento e o prazo para prestação de conta termina em 4 de dezembro deste ano.



Não há, no entanto, qualquer menção nas redes sociais do lutador sobre Copa Cidadania de Jiu-Jitsu. No perfil da Escola de Lutas José Aldo no Instagram, que tem duas filiais em São Gonçalo e uma outra no Flamengo (ambas no Rio de Janeiro), também não consta nada sobre um possível torneio. Os patrocínios da Escola de Lutas José Aldo não aparece nada sobre o Ministério da Cidadania do Governo Federal referente ao último ano (2022). O Instituto é apoiado pela Secretaria de Esporte e Lazer do Rio de Janeiro e pela Enel Brasil (Agência de Energia Elétrica).