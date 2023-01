Damir Ismagulov é atualmente o 12ª colocado no peso-leve do UFC - (Foto: Reprodução)

Damir Ismagulov é atualmente o 12ª colocado no peso-leve do UFC(Foto: Reprodução)

Publicado 04/01/2023 09:00

O peso-leve Damir Ismagulov, de 31 anos, anunciou neste começo de 2023 que está deixando o MMA por conta de um problema de saúde. Ele ocupava o 12ª lugar no ranking da categoria até 70kg do UFC e era uma das apostas da Rússia dentro da organização liderada por Dana White. Sem apresentar maiores detalhes, o agora ex-lutador usou o Instagram para informar os fãs.



“Infelizmente, por circunstâncias e problemas de saúde, sou obrigado a acabar com minha carreira esportiva. Obrigado a todos aqueles que estiveram comigo independente do resultado nas batalhas, que estavam sinceramente preocupados. Foi uma viagem interessante, um momento para recordar. Um abraço a todos”, publicou o peso-leve do UFC.