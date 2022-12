Ex-lutador de Kickboxing foi preso na Romênia após polêmica com Greta Thunberg nas redes sociais - (Foto: Reprodução)

Publicado 31/12/2022 08:00

Ex-lutador de Kickboxing, Andrew Tate se envolveu em uma confusão nas redes sociais nesta semana e acabou sendo preso, na Romênia, ao longo da última quinta-feira (29). Ao lado do irmão, Tristan Tate, o tricampeão mundial na modalidade foi acusado de tráfico humano pela polícia internacional. Ambos eram procurados há algum tempo e a descoberta de onde estavam foi graças a uma polêmica com a ativista ambiental Greta Thunberg.



A história começou quando Tate quis provocar Greta no Twitter, revelando a quantidade de carros que tinha e como eles podem impactar de forma negativa o meio ambiente. O lutador escreveu para a ativista: “Olá, Greta Thunberg! Eu tenho 33 carros. Meu Bugatti tem um quad turbo w16 8.0L. As minhas duas Ferraris 812 têm 6.5L v12s. Este é apenas o começo. Por favor, forneça seu endereço de e-mail para que eu possa enviar uma lista completa da minha coleção de carros e suas respectivas enormes emissões (poluentes)”, postou Tate.

Andrew Tate no vídeo que o entregou: ex-lutador ostentava nas redes sociais (Foto: Reprodução)

Em resposta, a ativista compartilhou a mensagem do lutador e escreveu: “Sim, por favor me esclareça. envie-me um e-mail para smalldickenergy@getalife.com”. Para seguir o debate em público, o lutador então gravou um vídeo, onde aparece em uma sala e com uma caixa de pizza. A polícia romena identificou que a pizzaria era no país e enviou uma equipe para efetuar a prisão de Anrew Tate e seu irmão.



Aos 36 anos, Andrew Tate ganhou projeção no Kickboxing, onde foi três vezes campeão do mundo, além de outros importantes títulos e feitos. Nas redes sociais, o lutador tem ganhado projeção por discursos polêmicos e já teve suas contas retiradas do YouTube, Instagram e Twitter.