Papo de Jiu-Jitsu repercutiu tudo sobre a temporada do Circuito Rio Mineirinho(Foto: Divulgação)

Publicado 29/12/2022 11:00 | Atualizado 29/12/2022 11:36

A segunda edição do Papo de Jiu-Jitsu fez uma retrospectiva de 2022 e projetou o próximo ano do agora Circuito Nacional Mineirinho de Jiu-Jitsu – um dos mais importantes do calendário da arte suave no Brasil.

O programa recebeu, além do presidente Rogério Gavazza, Marcos Junior (campeão do ranking adulto), Marcão (campeão do ranking master), Márcio de Deus (coordenador da FJJD-Rio e CBJJD) e Thiago Mascarenhas – que será um parceiro da entidade na expansão para a Europa e também apoia atletas brasileiros com patrocínios.



Confira na íntegra abaixo: