Pezão teve vitórias marcantes, mas vinha de dez derrotas seguidas(Foto: Reprodução Instagram)

Publicado 28/12/2022 18:35 | Atualizado 28/12/2022 18:41

Um dos grandes nomes do Brasil na divisão dos pesados, Antonio Pezão, o "Bigfoot", confirmou sua aposentadoria do MMA em entrevista ao Canal Encarada. Atualmente aos 43 anos, o paraibano vinha de dez derrotas seguidas (somando lutas de MMA, Boxe e Kickboxing), mas garantiu que o retrospecto negativo não pesou na sua decisão.



"Eu acredito que sim (chegou ao fim minha carreira no MMA). Eu lutei com os melhores do esporte e bate uma hora da vida que a gente tem que parar. Estou com 43 anos, e mesmo bem fisicamente, não consigo mais para competir com a molecada, treinar da forma que gostaria", disse Antonio Pezão, que ainda rebateu as críticas de que estaria lutando apenas por dinheiro:



"Eu já fiz o meu pé de meia no MMA, hoje luto mais pelo amor. É difícil se afastar, deixar de fazer o que ama, parar. Às vezes eu vejo o pessoal falando que eu preciso de dinheiro, teve um que eu até brinquei de mandar meu imposto de renda, a documentação dos meus carros e imóveis (risos)".



Com passagens pelo UFC, Strikeforce, entre outras organizações de destaque, Antonio Pezão tem como grande momento da sua carreira no MMA uma vitória sobre a lenda Fedor Emelianenko, em 2011. No cartel, ao todo foram 19 triunfos e 14 derrotas em mais de 17 anos de carreira.