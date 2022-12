José Aldo pretende se testar no Boxe, mas não estipulou uma data - (Foto: Reprodução Instagram)

Publicado 26/12/2022 18:44 | Atualizado 26/12/2022 19:51

Aposentado do MMA, José Aldo já tem previsão para estrear no Boxe em 2023. Segundo o site “Red Corner MMA”, o ex-campeão do UFC está acordado para lutar pelo Hardcore Fighting Championship, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A data não foi divulgada, mas a tendência é que seja nos primeiros meses do próximo ano.



Anatoliy Sulyanov, que é presidente do HFC, confirmou que o acordo oficial está muito próximo de ser fechado para a estreia de Aldo no Boxe profissional. Segundo o dirigente, as chances de o negócio ser fechado são de 99,9%. O adversário do brasileiro para essa possível luta ainda não está definido.

Poucas semanas após ser derrotado por Merab Dvalishvili, no UFC 278, em agosto, José Aldo anunciou que estava se aposentado do MMA. Aos 36 anos, o brasileiro até recebeu o convite do Ultimate para competir no UFC 283, no Rio, em janeiro de 2023. Mas, o "Campeão do Povo" recusou a oferta da organização americana e se prepara para estrear no Boxe – um antigo sonho que sempre teve.