Após grande evento, CBJJE anunciou uma série de novidades para a próxima temporada - (Foto: @alexsandropires_photography)

Após grande evento, CBJJE anunciou uma série de novidades para a próxima temporada(Foto: @alexsandropires_photography)

Publicado 23/12/2022 18:00 | Atualizado 23/12/2022 18:29

Uma das mais importantes entidades do Jiu-Jitsu brasileiro, a CBJJE encerrou sua temporada no último fim de semana, direto do Ginásio Mauro Pinheiro, em São Paulo, que recebeu a Final Estadual FESP 2022. Como de costume, o evento reuniu alguns dos melhores atletas do país e as principais equipes, consagrando a Dream Art como campeã geral (Gi & No-Gi).



Para ficar com o título na Final Estadual FESP 2022, a Dream Art somou 23 medalhas de ouro, seis de prata e oito de bronze. No segundo lugar veio a Alliance, com a Barbosa JJ em terceiro. PSLPB Cícero Costha e Gracie Barra, respectivamente, fecharam o Top 5.



Entre os atletas, no masculino adulto faixa-preta, Hygor Brito da Silva (PSLPB Cícero Costha) brilhou ao conquistar o título absoluto sobre Eliel Gomes da Silva (Frates), além da divisão dos pesadíssimos. Já Eliel, vice no peso aberto, faturou a categoria dos pesados.

Final Estadual FESP 2022 contou com lutas de alto nível (Foto: @alexsandropires_photography)

Diretor da CBJJE, Yuri Muradi fez um balanço da temporada e anunciou novidades para 2023: "Acredito que 2022 foi o maior ano da história da CBJJE e 2023 tende a ser ainda melhor. Tudo tem dois lados, a gente recebeu algumas críticas, elogios, mas ficamos atentos para seguir evoluindo. Um das críticas foi em relação ao número de torneios infantis e para o ano que vem vamos mudar isso dividindo as principais competições, como no caso do Brasileiro kids e Brasileiro adulto/master". Diretor da CBJJE, Yuri Muradi fez um balanço da temporada e anunciou novidades para 2023: "Acredito que 2022 foi o maior ano da história da CBJJE e 2023 tende a ser ainda melhor. Tudo tem dois lados, a gente recebeu algumas críticas, elogios, mas ficamos atentos para seguir evoluindo. Um das críticas foi em relação ao número de torneios infantis e para o ano que vem vamos mudar isso dividindo as principais competições, como no caso do Brasileiro kids e Brasileiro adulto/master".

Leia Mais SFT 38 coroa dois campeões e fecha grande ano da organização; confira

Borrachinha sobe o tom contra o UFC: 'Não valorizam os brasileiros'

CBJJD abre portas na Europa com Liga Irlandesa de Brazilian Jiu-Jitsu



Outros planos da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo para a sequência do trabalho envolvem uma expansão para o exterior, conforme revelou Yuri, além de um circuito por todo o interior de São Paulo em 2023 - com o calendário da FESP acontecendo em paralelo ao da CBJJE.



"A FESP tem uma característica proporia, sempre foi uma entidade forte em São Paulo, como federação do estado, e organiza circuitos que se encerram com a final do Estadual - onde entra a CBJJE. Para 2023, porém, iremos fazer um circuito por todo interior de SP, como fazíamos antigamente, dando premiação em dinheiro, estrutura de qualidade, mas a nível estadual. E a final irá reunir os classificados de todas as etapas para um grande evento", encerrou. Outros planos da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo para a sequência do trabalho envolvem uma expansão para o exterior, conforme revelou Yuri, além de um circuito por todo o interior de São Paulo em 2023 - com o calendário da FESP acontecendo em paralelo ao da CBJJE."A FESP tem uma característica proporia, sempre foi uma entidade forte em São Paulo, como federação do estado, e organiza circuitos que se encerram com a final do Estadual - onde entra a CBJJE. Para 2023, porém, iremos fazer um circuito por todo interior de SP, como fazíamos antigamente, dando premiação em dinheiro, estrutura de qualidade, mas a nível estadual. E a final irá reunir os classificados de todas as etapas para um grande evento", encerrou.