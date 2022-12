Empolgado para 2023, Rider Zuchi (à esquerda) que faturar títulos que ainda não conquistou - (Foto: Dai Bueno)

Empolgado para 2023, Rider Zuchi (à esquerda) que faturar títulos que ainda não conquistou(Foto: Dai Bueno)

Publicado 22/12/2022 10:00 | Atualizado 22/12/2022 11:42

Atual campeão brasileiro de Jiu-Jitsu, o faixa-preta Rider Zuchi conquistou ótimos resultados ao longo deste ano, porém, para 2023, ele quer mais. Por isso mesmo, o atleta da equipe Fratres já começou sua preparação para o Europeu de Jiu-Jitsu, campeonato que abre a temporada dos principais eventos da IBJJF e está marcado entre os dias 23 e 29 de janeiro, em Paris, na França.



"O camp da equipe para o Europeu começou essa semana. Ao todo serão seis semanas de treinos, onde nossa galera está focada em ajudar todos que participarão do campeonato. Para mim, o Europeu será o 'start' do ano. Estou bastante animado e focado. Atleta de Jiu-Jitsu não tem feriado nem férias (risos), então mesmo em fim de ano, é seguir treinando e melhorando", disse Rider Zuchi, que indo para o seu quarto ano como faixa-preta, analisou:



"O Rider versão 2023 é um Rider mais seguro e maduro na faixa-preta (em relação aos anos anteriores), mais focado em objetivos concretos e muito mais preparado para buscar o que almeja. O mais importante: feliz por fazer o que ama".

Pronto para mostrar sua "melhor versão", o atleta de 26 anos também vem ajudando outros nomes da Fratres que, assim como ele, irão participar do Europeu de Jiu-Jitsu da IBJJF. Fundada em 2021 após a união de grandes professores, entre eles o lendário Leandro Lo – assassinado covardemente pelo PM Henrique Velozo em agosto -, a equipe hoje tem liderança de Daniel Affini, advogado e faixa-preta."Em poucos campeonatos na última temporada, já mostramos a força da equipe. Estamos crescendo e focados para mostrar nosso trabalho em 2023. A Fratres é uma equipe que dá suporte aos atletas para eles subirem de nível, uma família, e isso com certeza torna o trabalho mais divertido".Por fim, Rider Zuchi fez um balanço do seu ano: "Foi muito positivo. Consegui extrair uma versão melhor minha como atleta e colocar em situações de competição desconfortáveis, tirar lições. Fiquei triste de não ter conquistado todos os títulos que almejava, mas estou pronto para voltar mais forte", encerrou.