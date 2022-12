Jared Cannonier bateu Sean Strickland na luta principal do UFC Vegas 66 - (Foto: Reprodução UFC)

Publicado 19/12/2022 18:00 | Atualizado 19/12/2022 20:26

Realizado na noite do último sábado (17), em Las Vegas, Estados Unidos, o UFC Vegas 66 até teve bons nocautes, mas na luta principal, em duelo morno, Jared Cannonier derrotou Sean Strickland por decisão dividida dos jurados após cinco rounds. Único brasileiro presente no card que fechou o ano da organização, Alessandro Costa acabou nocauteado por Amir Albazi em sua estreia pelo Ultimate.



Já no co-main event, o casca-grossa Arman Tsarukyan impôs seu jogo sobre Damir Ismagulov para vencer por decisão unânime, e assim como Cannonier, se recuperar dentro do octógono.



Jared Cannonier vence Strickland



A última luta principal do UFC em 2022 colocou frente a frente dois dos melhores lutadores da categoria peso-médio, porém que vinham de derrota. E quem levou a melhor no UFC Vegas 66 foi Jared Cannonier.



Depois de ser derrotado por Israel Adesanya - ex-campeão da divisão - em julho, "Killa Gorilla" fez um combate estratégico - e até certo ponto morno - contra Sean Strickland, todo pautado na luta em pé. Depois de cinco rounds, levou a melhor por decisão dividida, voltou a vencer e somou seu 16º triunfo no MMA.

O único brasileiro a entrar em ação no evento, o peso-mosca Alessandro Costa não teve tanta sorte em sua estreia no UFC. Morando no México há cerca de sete anos, o lutador de Manaus, no Amazonas, encarou o iraquiano Amir Albazi, mas acabou nocauteado no terceiro round e conheceu sua terceira derrota no MMA. Ele ainda tem 12 vitórias no cartel.

Os destaques do UFC Vegas 66 ficaram por conta de Alex Caceres, Drew Dober e Michal Oleksiejczuk, que anotaram bons nocautes no card principal. Caceres despachou Julian Erosa ainda no primeiro round, assim como Oleksiejczuk superou Cody Brundage. Já Drew Dober não deu chances para Bobby Green com um nocautaço no segundo assalto.