Rogério Gavazza (à esquerda) analisou ano de 2022 da CBJJD - (Foto: Mão de Vaca)

Publicado 16/12/2022 12:30 | Atualizado 16/12/2022 17:40

Ao longo dos últimos 15 anos, o Circuito Rio Mineirinho de Jiu-Jitsu - organizado por CBJJD e FJJD-Rio - se tornou referência no Rio de Janeiro e atravessou fronteiras, culminando na criação do Circuito Nacional Mineirinho de Jiu-Jitsu em 2022. A ideia surgiu a partir da participação cada vez maior de equipes e atletas de outros estados nos eventos, e visa retribuir esse apoio rodando diversas regiões do Brasil.



Inicialmente, estão confirmados na disputa do ranking 2022/23, além do Rio de Janeiro, os estados do Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Belém e Brasília, com outros podendo aumentar a lista. Além disso, duas etapas já aconteceram até o momento, com a realização do Sul Americano em Vitória (ES) e do Rio International Cup.