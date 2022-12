SFT 38 vai contar com duas disputas de cinturão e expectativa é por grandes lutas - (Foto: Divulgação SFT)

SFT 38 vai contar com duas disputas de cinturão e expectativa é por grandes lutas(Foto: Divulgação SFT)

Publicado 15/12/2022 12:00 | Atualizado 15/12/2022 12:11

Começou a contagem regressiva para o SFT 38, que promete fechar o ano de 2022 da organização de artes marciais com chave de ouro. Batizado de "Ascenção dos Heróis", o evento está marcado para o próximo sábado (17), em São Paulo (SP), e vai contar com duas disputas de cinturão no MMA. Na luta principal, Aleandro Caetano e Zé Reborn irão duelar pelo título vago do peso-mosca, enquanto no co-main event, o campeão Fernando Ben 10 defenderá seu posto contra Marcelo Hulk.



Ao todo, 16 confrontos vão compor o SFT 38, sendo oito de MMA, sete de Xtreme e um de submission. A modalidade Xtreme, vale lembrar, consiste em realizar duelos de trocação em um octógono e com luvas de MMA (4 ao invés de 10 onças), sem clinch ou jogo de chão. Além disso, é uma das "sensações" da companhia presidida por David Hudson no momento.



Repleto de atrações, o evento terá transmissão do card preliminar a partir das 18h (horário de Brasília), no YouTube SFTCombat. Já o card principal passará ao vivo na BandTV às 22h45 para todo o Brasil.



Peso-mosca terá novo campeão



Chegou a hora de saber quem será o novo campeão peso-mosca do SFT. De um lado, o alagoano Zé Reborn (27v-13d), primeiro colocado no ranking da categoria. Do outro, o paraense Aleandro Caetano (23v-7d-1e), que aparece na segunda posição.



Com dois especialistas no jogo de chão, a disputa pelo cinturão vago promete fortes emoções na luta principal do SFT 38. Ambos têm 34 anos e somam 12 das suas vitórias por finalização - sendo uma delas no SFT.



Fernando Ben 10 defende título



Invicto há nove lutas e atual campeão peso-galo do SFT, Fernando Ben 10 (15v-3d) vive a melhor fase da sua carreira, mas terá um duro desafio pela frente no SFT 38. O craque mineiro irá defender seu título contra o catarinense Marcelo Hulk (14v-3d), que assim como Ben 10, também passa por um grande momento e acumula oito vitórias seguidas.

Fernando Ben 10 vai defender o cinturão peso-galo de MMA (Foto: Divulgação SFT)

Card principal com boas lutas



Derrotado em disputa pelo título dos meio-médios, o rondoniano Charles One Punch (8v-4d) retorna ao cage da organização para encarar o gaúche André Fischer (9v-4d), que vem de bom triunfo sobre Victor Romero por nocaute e busca uma chance de lutar contra o campeão Carlos Prates.



Na divisão dos médios, Tyago Buda (14v-11d) e Claudio Rocha (17v-13d) farão um duelo de veteranos no SFT 38. Os dois lutadores do Rio Grande do Norte já escreveram sua história no MMA e estão prestes a pendurar as luvas, mas querem fazer isso no topo.



Por fim, abrindo o card principal, na categoria peso-galo, uma revanche entre Gustavo Gabriel (14v-2d) e Janailson Kevin (42v-20d). Eles se enfrentaram em 2021, em combate que terminou em "No Contest" (sem resultado) após Janailson acertar um golpe ilegal - mas não intencional - no oponente. A decisão esquentou a rivalidade da dupla, que agora quer resolver as diferenças no cage do SFT. Derrotado em disputa pelo título dos meio-médios, o rondoniano Charles One Punch (8v-4d) retorna ao cage da organização para encarar o gaúche André Fischer (9v-4d), que vem de bom triunfo sobre Victor Romero por nocaute e busca uma chance de lutar contra o campeão Carlos Prates.Na divisão dos médios, Tyago Buda (14v-11d) e Claudio Rocha (17v-13d) farão um duelo de veteranos no SFT 38. Os dois lutadores do Rio Grande do Norte já escreveram sua história no MMA e estão prestes a pendurar as luvas, mas querem fazer isso no topo.Por fim, abrindo o card principal, na categoria peso-galo, uma revanche entre Gustavo Gabriel (14v-2d) e Janailson Kevin (42v-20d). Eles se enfrentaram em 2021, em combate que terminou em "No Contest" (sem resultado) após Janailson acertar um golpe ilegal - mas não intencional - no oponente. A decisão esquentou a rivalidade da dupla, que agora quer resolver as diferenças no cage do SFT.

Outras atrações agitam o evento



O card preliminar do SFT 38 também terá boas atrações, como na luta do veterano André Dé Loco (11v-11d), atleta mais antigo e com mais lutas na história da organização, que vai em busca de recuperação contra Marcone Muniz (12v-4d-1e), que mira o seu segundo triunfo seguido.



Já na porção de Xtreme, os duelos Michael Balotelli x Luciano Chulapa, Joana França x Grazi Gouveia, Willian BadBoy x Marcelo Prado, Jonathas Farias x Diego Dutra e Lucas Tupi x Clayton Ferreira prometem levantar o público que acompanhar o evento. No único combate de submission do SFT 38, o ex-UFC Reginaldo Vieira irá encarar o casca-grossa Leandro Compri.



CARD COMPLETO:



SFT 38

São Paulo, SP

Sábado, 17 de dezembro de 2023



Card principal

Peso-mosca: Aleandro Caetano x Zé Reborn (cinturão MMA)

Peso-galo: Fernando Ben 10 x Marcelo Hulk (cinturão MMA)

Peso-meio-médio: Charles One Punch x André Fischer (MMA)

Peso-médio: Tyago Buda x Claudio Rocha (MMA)

Peso-galo: Gustavo Gabriel x Janailson Kevin (MMA)



Card preliminar

Peso-mosca: Marcone Muniz x André Dé Loco (MMA)

Peso-galo: Fernando Bad Time x Matheus Rocha (MMA)

Peso-mosca: Giovani Garcia x Daniel Canhoto (MMA)

Peso-leve: Reginaldo Vieira x Leandro Compri (submission)

Peso-médio: Michael Balotelli x Luciano Chulapa (Xtreme)

Peso-mosca: Joana França x Grazi Gouveia (Xtreme)

Peso-leve: Willian BadBoy x Marcelo Prado (Xtreme)

Peso-mosca: Jonathas Farias x Diego Dutra (Xtreme)

Peso-meio-médio: Lucas Tupi x Clayton Ferreira (Xtreme)

Peso-pena: José Guriloso x Alex Monteiro (Xtreme semipro)

