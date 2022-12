Duelo entre Glover Teixeira e Jamahal Hill vai liderar card no Rio de Janeiro - (Foto: Reprodução UFC)

Publicado 14/12/2022 13:00

Marcado para acontecer no dia 21 de janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, o UFC 283 vai marcar o retorno do Ultimate ao Brasil após quase três anos. Diante disso, a organização norte-americana vem preparando um card especial para os fãs brasileiros.



As duas lutas principais do UFC 283 terão brasileiros em disputas de título. No main event, Glover Teixeira vai disputar o cinturão vago da categoria meio-pesado em duelo contra o americano Jamahal Hill. Na luta co-principal, o atual campeão linear peso-mosca, Deiveson Figueiredo, vai enfrentar pela quarta vez o atleta Brandon Moreno, detentor do título interino da divisão. Uma quadrilogia, vale ressaltar, é algo inédito na história do UFC.

Deiveson Figueiredo vai defender cinturão peso-mosca no co-main event (Foto: Reprodução UFC)

Além disso, o card do UFC Rio contará com outras boas atrações. Ex-desafiante ao cinturão meio-médio, Gilbert Durinho vai enfrentar Neil Magny, enquanto a ex-campeã peso-palha Jéssica Bate-Estaca vai medir forças contra Lauren Murphy em combate no peso-mosca feminino. O evento também será especial por conta da presença da lenda Maurício Shogun, que escolheu a edição para fazer a sua despedida do MMA, em luta diante de Ihor Potieria.

E não para por aí. Atletas conhecidos dos fãs brasileiros, Johnny Walker, Gregory Robocop, Jailton Malhadinho, Thiago Moisés e Warlley Alves também vão entrar em ação no UFC 283, enfrentando Paul Craig, Brad Tavares, Shamil Abdurakhimov, Guram Kutateladze e Nicolas Dalby, respectivamente. Por fim, promessas brasileiras do MMA, como Gabriel Marretinha, Josiane Nunes, Ismael Bonfim, Luan Lacerda e Saimon Oliveira prometem mostrar suas credenciais aos fãs.



CARD PROVISÓRIO:



UFC 283

Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro

Sábado, 21 de janeiro de 2023



Peso meio-pesado: Glover Teixeira x Jamahal Hill

Peso-mosca: Deiveson Figueiredo x Brandon Moreno

Peso meio-médio: Gilbert Durinho x Neil Magny

Peso-mosca: Jéssica Bate-Estaca x Lauren Murphy

Peso meio-pesado: Mauricio Shogun x Ihor Potieria

Peso meio-pesado: Johnny Walker x Paul Craig

Peso-médio: Brad Tavares x Gregory Robocop

Peso-pesado: Shamil Abdurakhimov x Jailton Malhadinho

Peso-leve: Thiago Moisés x Guram Kutateladze

Peso meio-médio: Gabriel Marretinha x Mounir Lazzez

Peso-pena: Josiane Nunes x Zarah Fairn

Peso-leve: Terrance McKinney x Ismael Bonfim

Peso meio-médio: Warlley Alves x Nicolas Dalby

Peso-galo: Luan Lacerda x Cody Stamann

Peso-galo: Saimon Oliveira x Daniel Marcos