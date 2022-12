Glover foi confirmado como próximo desafiante ao cinturão meio-pesado - (Foto: Reprodução UFC)

Publicado 12/12/2022 17:10

A luta principal do UFC 282, realizado na noite de sábado (10), iria definir o novo campeão dos meio-pesados do Ultimate. O título ficou vago após Jiri Prochazka, então dono do cinturão, sofrer uma grave lesão no ombro. O tcheco não tem prazo para retornar e resolveu abrir mão do posto. No entanto, Jan Blachowicz e Magomed Ankalaev, que foram escolhidos para disputar o título vago, empataram.



O confronto de cinco rounds terminou com parciais de 47-48, 48-46, 47-47 e não foi eleito um novo campeão para os meio-pesados. O resultado, obviamente, frustrou todos os fãs e Dana White, presidente do UFC. Na coletiva de imprensa, logo após o evento, o “Big Boss” respondeu o próximo passo da franquia: “O que faremos é Glover (Teixeira) contra Jamahal Hill no Brasil, pelo título vago. Está fechado”, afirmou.

Duelo entre Glover Teixeira e Jamahal Hill vai liderar card no Rio de Janeiro (Foto: Reprodução UFC)

O confronto será a luta principal do UFC 283, que marca o retorno da companhia ao Rio, no dia 21 de janeiro. Glover Teixeira seria o adversário de Prochazka no card do último sábado (10) e não aceitou, com pouco tempo, lutar contra Ankalaev. Nos últimos dias, Dana afirmou que o mineiro seria o primeiro desafiante do campeão que deveria ter saído no UFC 282.



O mineiro é ex-campeão dos meio-pesados e perdeu o título justamente para Prochazka em junho deste ano. Glover vencia na contagem dos jurados, mas acabou sendo finalizado nos instantes finais. Oriundo do Contender Series, Jamahal Hill vem de três vitórias seguidas, sendo a última sobre Thiago Marreta. O americano tinha luta marcada com Anthony Smith para março de 2023.

O UFC 283, por enquanto, terá duas disputas de cinturão. Além de Glover contra Hill, Deiveson Figueiredo, campeão linear dos moscas, vai encarar Brandon Moreno (dono do título interino) pela quarta vez. O card vai marcar também o início da parceria com a Band na TV aberta.