Está mesmo difícil de o brasileiro Antônio Trocoli fazer sua estreia no UFC. Pela segunda vez em três anos, o meio-pesado foi dispensado pela organização mesmo antes de subir ao octógono.



Trocoli lutaria neste sábado (10), no UFC 282, nos Estados Unidos, em substituição ao compatriota Philip Lins. Seu adversário seria Ovince St-Preux. O brasileiro, no entanto, teve problemas com o visto para entrar no país. O fato não repercutiu bem dentro da franquia liderada por Dana White, que optou pela demissão do lutador.