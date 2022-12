Conor McGregor vem sendo criticado por, supostamente, estar fazendo uso de substâncias proibidas - (Foto: Reprodução)

Publicado 08/12/2022 10:30 | Atualizado 08/12/2022 12:58

Depois de Anthony Smith, agora foi a vez de Joe Rogan atacar a forma física do irlandês Conor McGregor e insinuar que o ex-campeão do UFC nas categorias peso-pena e peso-leve vem fazendo uso de substâncias irregulares, de acordo com o código disciplinar da USADA, a Agência Norte-Americana Antidoping.

Afastado do octógono há quase um ano e meio, desde que quebrou a perna, em julho de 2021, McGregor saiu do quadro de testes da USADA, já que não vem lutando. Comentarista do Ultimate, Joe Rogan alertou, em seu podcast chamado “The Joe Rogan Experience”, que o irlandês pode estar se dopando.

"Parece que seu mijo derreteria aquele copo da USADA. O estranho é que existe uma brecha na USADA que permite que você saia do quadro. Você pode sair do quadro de testes e apenas se fortalecer", comentou Rogan.

McGregor ainda não tem previsão de volta ao octógono. No entanto, é certo que, antes de lutar novamente, ele terá que passar por um período de seis meses de teste para ficar elegível, de acordo com o regulamento da USADA.