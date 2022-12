Artem Lobov e Conor McGregor, antes amigos e agora desafetos - (Foto: Reprodução YouTube)

O irlandês Conor McGregor não precisa nem estar lutando para fazer parte do noticiário. Afastado do octógono desde julho de 2021, por conta de uma lesão, o ex-campeão do UFC nas categorias peso-pena e peso-leve se envolveu em nova polêmica, desta vez com seu ex-parceiro de treinos e amigo Artem Lobov.



Tudo começou quando Lobov notificou Conor McGregor por conta de questões relacionadas à marca de whisky “Proper Twelve”, que no ano passado foi adquirida pela Proximo Spirits, dona da tequila Jose Cuervo, por aproximadamente R$ 3,17 bilhões.

Lobov alega ter participação na criação da marca e, por isso, ter direito a 5% do valor da venda da empresa. McGregor, por sua vez, não gostou de ter sido questionado pelo ex-amigo e o desafiou para resolver a pendência não nos tribunais, mas no octógono.

“Vou te encontrar na SBG Concorde e vamos lutar pelo valor inteiro. Você está nessa de me mandar mensagens por advogados sobre difamações, indenizações e tudo mais. Responda essa po*** de desafio, pequena princesa”, disse McGregor através de um áudio que ele compartilhou em sua rede social.



"Vou te encontrar na SBG Concorde e vamos lutar pelo valor inteiro. Você está nessa de me mandar mensagens por advogados sobre difamações, indenizações e tudo mais. Responda essa po*** de desafio, pequena princesa", disse McGregor através de um áudio que ele compartilhou em sua rede social.

Russo naturalizado irlandês, Lobov chegou a fazer parte de alguns camps de McGregor e esteve presente no corner do lutador em alguns combates válidos pelo UFC.