Rafael dos Anjos venceu Bryan Barberena no card do UFC Orlando - (Foto: Reprodução/UFC)

Rafael dos Anjos venceu Bryan Barberena no card do UFC Orlando(Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 04/12/2022 11:00

Realizado neste sábado (3), o UFC Orlando entregou lutas de alto nível para os fãs de MMA. Na luta principal da noite, com um show de trocação do início ao fim, o carateca Stephen Thompson, no auge dos seus 39 anos, castigou Kevin Holland com um verdadeiro arsenal de socos e chutes, e conseguiu superar o americano no quarto round, por nocaute (interrupção médica), voltando a vencer na organização após duas derrotas em sequência na categoria meio-médio.

O UFC Orlando contou ainda com três brasileiros em ação. Fazendo o co-main event da edição, Rafael dos Anjos não deu chances a Bryan Barberena e superou o americano por finalização no segundo round. Também no segundo assalto, mas por nocaute, o peso-mosca Matheus Nicolau venceu Matt Schnell e segue em ótima fase no Ultimate. Já na luta de abertura do card, Istela Nunes até teve um bom desempenho no primeiro round, mas no segundo assalto, acabou sendo nocauteada por Yazmin Jauregui.

Thompson vence Holland na luta principal do UFC Orlando

Como já era esperado, Stephen Thompson e Kevin Holland iniciaram a luta principal do UFC Orlando em bom ritmo na trocação. Bem ativos, os lutadores conectaram bons golpes e levantaram o público ainda no primeiro round. Com estilo ofensivo, Holland balançou Thompson após conectar um potente golpe de direita, enquanto Stephen contra-atacou com um direto de esquerda. No segundo assalto, Thompson cresceu de produção e encaixou boas combinações de chutes e socos na curta distância, entrando no raio de ação de Kevin em alguns momentos e deixando o duelo eletrizante.

Stephen Thompson manteve seu estilo ofensivo no terceiro round e, repetindo combinações de chutes e socos, foi contabilizando pontos importantes no combate. Mais inteiro fisicamente, Thompson continuou com um volume maior de golpes sobre Kevin Holland. Com chutes espetaculares usando o calcanhar, além de um belo cruzado de esquerda, o “Wonderboy” foi castigando o americano, que bem desgastado, pouco ameaçava seu adversário.

No intervalo do quarto para o quinto round, ao ver a condição física e uma lesão na mão direita de Kevin Holland, o árbitro central Dan Miragliota optou por encerrar o confronto, declarando Stephen Thompson vencedor por nocaute técnico (interrupção médica). Com o resultado, o americano de 39 anos se recupera das derrotas para Gilbert Durinho e Belal Muhammad, e volta a vencer no UFC.

Em retorno aos meio-médios, Dos Anjos supera Barberena

Fazendo o co-main event do UFC Orlando, Rafael dos Anjos iniciou o duelo contra Bryan Barberena buscando a luta agarrada. Após pressionar seu adversário contra a grade, o brasileiro conseguiu a queda sem maiores dificuldades. Por cima, o ex-campeão peso-leve buscou o katagatame e tentou encaixar o golpe por alguns instantes, mas não conseguiu a finalização num primeiro momento. Na sequência, Dos Anjos ainda conseguiu a transição para as costas e terminou a parcial por cima, em clara vantagem.

No segundo assalto, Rafael dos Anjos continuou buscando a luta de solo e, assim como no round anterior, conseguiu derrubar Bryan Barberena. Com um Jiu-Jitsu bastante afiado, o lutador de Niterói (RJ) voltou a conseguir uma rápida transição para as costas e, esbanjando técnica, conseguiu encaixar o mata-leão, forçando os três tapinhas do americano. Com o resultado, Dos Anjos se recupera da derrota sofrida para Rafael Fiziev e volta a vencer no Ultimate.

Matheus Nicolau dá show e vence Matt Schnell

Matheus Nicolau iniciou o combate contra Matt Schnell no card principal do UFC Orlando estudando bastante o adversário. Após alguns momentos de intensa movimentação, o brasileiro conectou um bom golpe de esquerda, que levou o americano a knockdown, no momento de mais ação durante o primeiro round. O início do segundo assalto teve Matheus levando Schnell pro solo, mas o combate logo voltou a ficar em pé.

Na trocação, Matheus Nicolau voltou a impressionar. Com um golpe de esquerda e depois um cruzado de direita, o mineiro voltou a balançar Matt Schnell. O brasileiro, dessa vez, não desperdiçou a oportunidade, e com mais alguns golpes no ground and pound, conseguiu a vitória por nocaute técnico. Com o resultado, Matheus agora emplaca seu quarto triunfo consecutivo no Ultimate e se aproxima de uma disputa de cinturão no peso-mosca.

Brasileira é nocauteada por mexicana no card preliminar

Primeira brasileira a entrar em ação no card do UFC Orlando, Istela Nunes viu sua adversária, Yazmin Jauregui, tomar a iniciativa no combate. Com alguns cruzados e jabs, a lutadora marcou bem a distância e encontrou boas combinações. A brasileira respondeu e, com um bom direto, levou sua oponente ao chão. O confronto seguiu movimentado e agressivo, e já na reta final do primeiro round, Istela voltou a golpear Yazmin em um contragolpe, bem absorvido pela mexicana.

No segundo assalto, a luta seguiu movimentada, com Istela Nunes acertando um bom direto no rosto de Yazmin Jauregui, que por sua vez, respondeu com um bom cruzado, que balançou a brasileira, indo ao chão. Logo depois, Istela, na tentativa de se recuperar, foi para o clinch, mas voltou a cair depois de mais um golpe conectado pela mexicana. Dessa vez, Jauregui aproveitou bem sua superioridade no duelo e, com bons golpes no ground and pound, castigou a brasileira, o que forçou a interrupção do árbitro central.

Com o resultado no UFC Orlando, Yazmin Jauregui, de 23 anos, segue invicta no MMA profissional, agora com 10 vitórias, sendo sete delas por nocaute. Istela Nunes, por sua vez, amargou sua terceira derrota lutando pelo UFC, e fica em situação delicada dentro da organização, correndo o risco de ser dispensada.

RESULTADOS COMPLETOS:

UFC Orlando

Orlando, nos Estados Unidos (EUA)

Sábado, 03 de dezembro de 2022

Card principal

Stephen Thompson derrotou Kevin Holland por nocaute técnico (interrupção médica) no 4R

Rafael dos Anjos finalizou Bryan Barberena com um mata-leão no 2R

Matheus Nicolau derrotou Matt Schnell por nocaute técnico no 2R

Sergei Pavlovich derrotou Tai Tuivasa por nocaute técnico no 1R

Roman Dolidze derrotou Jack Hermansson por nocaute técnico no 2R

Eryk Anders derrotou Kyle Daukaus por nocaute técnico no 2R

Card preliminar

Phil Rowe derrotou Niko Price por nocaute técnico no 3R

Angela Hill derrotou Emily Ducote por decisão unânime dos jurados

Clay Guida derrotou Scott Holtzman por decisão dividida dos jurados

Michael Johnson derrotou Marc Diakiese por decisão unânime dos jurados

Jonathan Pearce derrotou Darren Elkins por decisão unânime dos jurados

Natan Levy derrotou Genaro Valdez por decisão unânime dos jurados

Francis Marshall derrotou Marcelo Rojo por nocaute no 2R

Yazmin Jauregui derrotou Istela Nunes por nocaute técnico no 2R