Conor McGregor (à esquerda) disparou críticas contra companheiro de UFC(Foto: Reprodução Instagram)

O irlandês Conor McGregor - ex-campeão duplo do UFC - não gostou nem um pouco das críticas que recebeu de Anthony Smith, lutador da categoria meio-pesado.



Em recente participação no podcast “Belive You Me”, Smith pôs em dúvida o fato de McGregor, afastado do octógono desde uma grave lesão sofrida na perna esquerda em julho de 2021, não ter sido testado pela USADA (Agência Antidoping Norte-Americana) em 2022.

Além de lutador, Smith também atua como comentarista (Foto: Reprodução Instagram)

Por meio de uma série de postagens nas redes sociais, o irlandês respondeu o rival e, inclusive, o chamou de “rato e perdedor”.



"A audácia desse perdedor! (...) Eu sou o lutador mais testado de todos os tempos no esporte de combate. Eu dou tudo para este esporte. Você não é nada. Esse rato está incomodado que eu fui capaz de me recuperar e voltar a uma vida normal. (...) Você é uma vergonha de homem! Mantenha meu nome fora da po*** da sua boca. Babaca", escreveu McGregor em uma série de postagens.

Ainda não há previsão para o retorno de Conor McGregor ao UFC, apesar de se especular que ele possa voltar ao octógono no ano que vem. Também não se sabe como será seu processo de reintegração à lista de atletas ativos, já que, por ter sido retirado do programa antidoping da USADA, o irlandês, assim como acontece com qualquer outro lutador, deveria cumprir um período de seis meses de testes antes de poder voltar a lutar novamente.