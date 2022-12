Yatan Bueno foi o grande destaque do masculino adulto faixa-preta - (Foto: @alexsandropires_photography)

Yatan Bueno foi o grande destaque do masculino adulto faixa-preta(Foto: @alexsandropires_photography)

Publicado 30/11/2022 22:00 | Atualizado 30/11/2022 22:47

Principal campeonato da CBJJE, o Mundial de Jiu-Jitsu Esportivo 2022 aconteceu na última semana, entre os dias 24, 25, 26 e 27 de novembro, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Por lá, cerca de 5.800 atletas entraram em ação na busca pelos títulos e a premiação em dinheiro para os campeões do absoluto.



Além do alto nível nas disputas, a procura foi tão grande que, mesmo com 15 áreas, a organização da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo tratou de adicionar mais cinco no domingo (27), e através do apoio do Half Guard BJJ, de Santa Catarina, disponibilizou 20 áreas de luta.

Leia Mais BJJ Storm 2 acontece no fim de semana com seminário entre atrações

Rio International Cup de Jiu-Jitsu fecha ano da CBJJD com grande festa

Neto de Muhammad Ali estreia na PFL MMA com vitória por nocaute; veja

Entre as equipes, a grande campeã geral foi a Guigo JJ. Logo atrás vieram Lotus Club e Checkmat, em segundo e terceiro lugar, respectivamente. Gracie Barra e PSLPB Cícero Costha completaram o Top 5.



"Em 2021 a gente levou o título por equipes, mas bem apertado, então esse ano viemos com a tropa toda para ganhar com mais tranquilidade, porém no fundo é sempre uma guerra (risos). Foi acirrado, mas deu tudo certo", celebrou Guigo, líder da equipe bicampeã mundial da CBJJE.



Nas disputas do adulto faixa-preta durante o Mundial de Jiu-Jitsu Esportivo 2022, destaque para Yatan Bueno e Larissa Martins, campeões ouro duplo (peso e absoluto). Outro representante da Dream Art que deu show foi Erich Munis, medalha de ouro na categoria dos super-pesados. Yatan e Erich, vale citar, fecharam a final do peso aberto entre os homens.



"Eu sempre lutei na CBJJE, desde o juvenil faixa-branca, e nunca ganhei o Mundial, meu primeiro foi agora, de adulto faixa-preta. Relembrei os velhos tempos e foi bem legal. (...) É uma confederação muito importante para o nosso esporte, que mantem os faixas coloridas ativos, investe na base e isso pra mim é gratificante, por isso eu estou aqui, prestigiando o evento e colaborando para o crescimento do Jiu-Jitsu", disse Erich. Entre as equipes, a grande campeã geral foi a Guigo JJ. Logo atrás vieram Lotus Club e Checkmat, em segundo e terceiro lugar, respectivamente. Gracie Barra e PSLPB Cícero Costha completaram o Top 5."Em 2021 a gente levou o título por equipes, mas bem apertado, então esse ano viemos com a tropa toda para ganhar com mais tranquilidade, porém no fundo é sempre uma guerra (risos). Foi acirrado, mas deu tudo certo", celebrou Guigo, líder da equipe bicampeã mundial da CBJJE.Nas disputas do adulto faixa-preta durante o Mundial de Jiu-Jitsu Esportivo 2022, destaque para Yatan Bueno e Larissa Martins, campeões ouro duplo (peso e absoluto). Outro representante da Dream Art que deu show foi Erich Munis, medalha de ouro na categoria dos super-pesados. Yatan e Erich, vale citar, fecharam a final do peso aberto entre os homens."Eu sempre lutei na CBJJE, desde o juvenil faixa-branca, e nunca ganhei o Mundial, meu primeiro foi agora, de adulto faixa-preta. Relembrei os velhos tempos e foi bem legal. (...) É uma confederação muito importante para o nosso esporte, que mantem os faixas coloridas ativos, investe na base e isso pra mim é gratificante, por isso eu estou aqui, prestigiando o evento e colaborando para o crescimento do Jiu-Jitsu", disse Erich.

Erich Munis segue em grande fase no Jiu-Jitsu (Foto: @alexsandropires_photography)



Veja abaixo os principais campeões do Mundial de Jiu-Jitsu Esportivo 2022:



> Masculino adulto faixa-preta

Peso-galo: Roberto Takachy (Mato Grosso)

Peso-pluma: Lucas Nascimento (PSLPB Cícero Costha)

Peso-pena: Matheus Rodrigues Lima (Guigo JJ)

Peso-leve: Luis Felipe Ribas (Almeida JJ)

Peso-médio: Wallisson Souza (Guigo JJ)

Peso-meio-pesado: Agnelo Santos Sales (Rilion Gracie)

Peso-pesado: José Neto (PSLPB Cícero Costha)

Peso-super-pesado: Erich Munis (Dream Art)

Peso-pesadíssimo: Yatan Bueno (Dream Art)

Absoluto: Yatan Bueno (Dream Art)



> Feminino adulto faixa-preta

Peso-leve: Rafaela dos Reis (Lotus Club)

Peso-médio: Larissa Martins (Dream Art)

Peso-meio-pesado: Weronika Rot (United King)

Absoluto: Larissa Martins (Dream Art) Passado o Mundial de Jiu-Jitsu Esportivo, que arrecadou mais de 9 mil toneladas de alimentos e ração para pets em coleta social, a CBJJE agora se prepara para o Campeonato Sudeste Brasileiro, no dia 4 de dezembro, em São Lourenço (MG), e fechando o ano a Final Estadual FESP 2022, no dia 18 de dezembro, em São Paulo. Mais detalhes no site SouCompetidor.Peso-galo: Roberto Takachy (Mato Grosso)Peso-pluma: Lucas Nascimento (PSLPB Cícero Costha)Peso-pena: Matheus Rodrigues Lima (Guigo JJ)Peso-leve: Luis Felipe Ribas (Almeida JJ)Peso-médio: Wallisson Souza (Guigo JJ)Peso-meio-pesado: Agnelo Santos Sales (Rilion Gracie)Peso-pesado: José Neto (PSLPB Cícero Costha)Peso-super-pesado: Erich Munis (Dream Art)Peso-pesadíssimo: Yatan Bueno (Dream Art)Absoluto: Yatan Bueno (Dream Art)Peso-leve: Rafaela dos Reis (Lotus Club)Peso-médio: Larissa Martins (Dream Art)Peso-meio-pesado: Weronika Rot (United King)Absoluto: Larissa Martins (Dream Art)