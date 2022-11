25ª edição do Prime Experience Jiu-Jitsu foi um grande sucesso - (Foto: Prime Esportes)

Publicado 27/11/2022 16:00 | Atualizado 27/11/2022 16:19

Disputas de alto nível marcaram a histórica 25ª edição do Prime Experience Jiu-Jitsu, realizada no último domingo (20). Organizado pela Colisão Combat Sports, o evento contou com a nata da arte suave paulista no Ginásio do Morumbi, em São Paulo, distribuiu mais de R$ 15 mil em prêmios e consagrou a Fratres como campeã entre as equipes.



Para subir no topo do pódio, a Fratres acumulou um total de 19 medalhas de ouro, 13 de prata e 10 de bronze. Na segunda posição veio a Geração UPP, com a IFC Life Brothers BJJ na terceira colocação. Barbosa JJ e Zenith completaram o Top 5, respectivamente. Gerente de business e marketing da Prime Esportes, Fabiano Marinho celebrou o sucesso da edição.

"Foi um evento excelente, de verdade. O melhor evento que eu fui em 2022. Casa cheia do início ao fim, muitas famílias, crianças, realmente uma festa do Jiu-Jitsu. O ponto alto foi o evento como um todo em si. A organização, o staff, as equipes, os atletas, parceiros, enfim, todos que fizeram do Prime Experience Jiu-Jitsu 25 um sucesso", disse Fabiano, que ainda completou:



"Tivemos a presença de 750 atletas, de todas as grandes equipes do país, e destaco, além do título da Fratres, as ótimas participações da Geração UPP e da Zenith, que chegaram com um ônibus de competidores para o torneio".



Nas disputas do masculino adulto faixa-preta, Bruno Lopes (Geração UPP) ficou com o título +94kg, enquanto Gabriel Giovani (Ryan Gracie Team) venceu a divisão até 77kg e o absoluto, e Bruno Almeida (United Kings) triunfou na categoria até 62kg. Os faixas coloridas, vale citar, também tiveram grande destaque.

Fabiano Marinho (a direita) citou importância dos parceiros, entre eles a LBV (Foto: Prime Esportes)



Outras atrações do Prime Experience Jiu-Jitsu 25 foram o Curso de Primeiros Socorros válido para homologação da faixa preta e a presença dos PMs da Alegria, um grupo de policias militares que se vestem de palhaço e vão a eventos, creches, hospitais e outros locais levando alegria para as crianças.



A próxima parada do Prime Experience Jiu-Jitsu acontece no dia 4 de dezembro, em Ribeirão Preto (SP), com a 26ª edição. As inscrições já estão abertas. Sobre a temporada 2023, Fabiano Marinho projetou:



Outras atrações do Prime Experience Jiu-Jitsu 25 foram o Curso de Primeiros Socorros válido para homologação da faixa preta e a presença dos PMs da Alegria, um grupo de policias militares que se vestem de palhaço e vão a eventos, creches, hospitais e outros locais levando alegria para as crianças.

A próxima parada do Prime Experience Jiu-Jitsu acontece no dia 4 de dezembro, em Ribeirão Preto (SP), com a 26ª edição. As inscrições já estão abertas. Sobre a temporada 2023, Fabiano Marinho projetou:

"Nossa expectativa é de realizar seis eventos, sendo que quatro já estão definidos: em São Paulo, Brasília, Bahia e Belém do Pará. Outras duas sedes ainda serão selecionadas", explicou o gerente. "Importante citar também que esse trabalho não seria possível sem o apoio dos nossos parceiros GBM, excelência em reciclagem e remoção industrial, a Boomboxe, fabricante de simuladores de luta, e a LBV (Legião da Boa Vontade), que este ano nos ajudou a arrecadar duas toneladas de alimentos", encerrou.