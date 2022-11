Vitor Belfort usou trança e outros penteados durante sua carreira no MMA - (Foto: Reprodução UFC)

Vitor Belfort usou trança e outros penteados durante sua carreira no MMA(Foto: Reprodução UFC)

Publicado 26/11/2022 11:00 | Atualizado 26/11/2022 12:37

Força e técnica dentro do cage, e estilo fora dele. Essa é a combinação mais buscada por lutadores ao redor do mundo, que além de vencer, também precisam chamar atenção dos fãs e da mídia. Nesse cenário entram roupas, carros, joias e os cabelos, afinal, não é de hoje que atletas de alta performance do mundo das lutas aparecem com tranças, cabelos amarrados ou penteados tidos como "funcionais".



Desde Vitor Belfort, Priscila Pedrita e até Amanda Nunes, entre tantos outros nomes, as tranças fazem bastante sucesso. Inclusive, Belfort (ex-campeão do UFC) já disse em entrevista que não deixa de cuidar dos cabelos. A cada luta, o atleta aparece com um corte novo.



Normalmente, os lutadores que possuem cabelos longos preferem mantê-los amarrados para que não interfira nos treinos e na visão. No entanto, o uso constante de tranças pode acabar prejudicando os fios e o couro cabeludo a longo prazo.



De acordo com Mr. Torres, influencer embaixador da marca Ecosmetics uma das maiores indústrias de cosméticos do Brasil e barbeiro profissional com premiações mundiais, "se pararmos para analisar a estrutura dos fios e sua conexão com o couro cabeludo, mantê-los tracionados com constância gera uma enorme carga de força na base do folículo, podendo com o tempo desgastar e provocar a perda da resistência do cabelo".

Mr. Torres, influencer embaixador da marca Ecosmetics e barbeiro profissional (Foto: Divulgação)



Além de ser um elemento estético, há teorias que o cabelo pode amortecer impactos de golpes. Para os atletas que sofrem de alopécia androgenética, uma condição onde há supressão do TH-5, responsável pelo crescimento e oxigenação do bulbo capilar, Torres afirmou:



Veja abaixo alguns cuidados que os lutadores devem ter com seus cabelos:



• Antes dos treinos

Para antes de começar a treinar, o ideal é usar um produto enriquecido com óleos e aminoácidos para proteger os fios da mudança de temperatura, por exemplo, do suor, além de outros componentes externos. A pomada vegana, um produto enriquecido com óleos e aminoácidos, ajuda a proteger os cabelos antes de fazer sua trança.



• Depois dos treinos

