McGregor voltou a desafiar Khabib para uma luta no UFC(Foto: Reprodução Instagram)

Publicado 23/11/2022 17:30 | Atualizado 23/11/2022 17:34

A troca de provocações entre Conor McGregor e Khabib Nurmagomedov ganhou novos capítulos. Donos de uma das maiores rivalidades na história do MMA, os dois voltaram a se alfinetar e o irlandês acabou desafiando o russo, que atualmente está aposentado.



Tudo começou depois de uma declaração de Khabib Nurmagomedov, que lembrou uma frase de McGregor de tempos atrás.



“No momento, temos os atuais campeões dos leves do UFC e do Bellator. Isso é incrível. Eu ouço há muito tempo quando um cara (Conor) estava falando sobre 'estamos aqui para assumir o controle', nós estamos aqui para assumir o controle”, disse o russo, que esteve num evento realizado em Toronto, capital do Canadá.



O “cara” da citação de Khabib era justamente o irlandês. “The Notorius” havia dito — logo no início de sua trajetória no UFC — que não estava na organização somente para participar e sim para ser protagonista.

Muito ativo nas redes sociais, McGregor respondeu rapidamente e desafiou o russo, que se aposentou invicto, com 29 vitórias. O ex-campeão peso-pena e peso-leve do Ultimate chegou até mesmo a lembrar o pai do rival, Abdulmanap Nurmagomedov, cujo falecimento, em 2020, teria motivado a decisão de Khabib de parar.



Muito ativo nas redes sociais, McGregor respondeu rapidamente e desafiou o russo, que se aposentou invicto, com 29 vitórias. O ex-campeão peso-pena e peso-leve do Ultimate chegou até mesmo a lembrar o pai do rival, Abdulmanap Nurmagomedov, cujo falecimento, em 2020, teria motivado a decisão de Khabib de parar.

"Eu luto. O plano de seu pai nunca está completo, porque você desistiu e fugiu, irmão. Deus abençoe. Eu ainda estou aqui se você quiser ir de novo. Mas seu medo da derrota significa que você já perdeu. Fuja disso o quanto quiser. Todos nós perdemos no final. A morte nos leva a todos. Eu não temo nada além de Deus", afirmou Conor numa postagem.

Os dois lutadores se enfrentaram na luta principal do UFC 229, em 2018, quando Khabib Nurmagomedov finalizou o irlandês no quarto round. No entanto, o confronto ficou marcado por um fato lamentável. Momentos depois do fim do combate, aconteceu uma briga generalizada entre os atletas e os integrantes de suas respectivas equipes.

