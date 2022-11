Conor McGregor é famoso pelas lutas, mas também por seus investimentos certeiros - (Foto: Reprodução Instagram)

Publicado 18/11/2022 12:50 | Atualizado 18/11/2022 12:58

Já é sabido que a carreira de um atleta de alto rendimento tem curta duração, por isso mesmo, fazer o famoso "pé de meia" é fundamental. Quando se trata de um esporte de risco então, caso das lutas, a necessidade de planejar e investir para garantir um futuro melhor se torna ainda mais importante.



Atualmente investidora da bolsa de valores do Brasil, dos Estados Unidos, em criptomoedas e está estudando importação para investir em negócios do setor, Thays Assis percebeu ainda adolescente essa demanda na sua vida.

Ela começou a trabalhar aos 17 anos, mas insatisfeita com o baixo salário e as pequenas expectativas, buscou na área de investimentos uma saída. Aos 20 anos, Thays já havia conseguido cumprir a maioria dos seus objetivos e, em 2020, faturou seu primeiro milhão de reais após dois anos de aportes, dedicação e planejamento.“Comecei a investir através de um aporte inicial de cem reais. Mais importante do que investir uma grande quantia é você aprender a lidar com o dinheiro e ter domínio sobre ele. A parte mais importante é criar o hábito de investir, poupar e gastar com consciência conforme a sua realidade financeira”, revelou Thays, deixando ainda uma dica para os lutadores e outros possíveis investidores.“É importante diversificar a carteira de investimentos e obter diferentes fontes de renda. Todo rendimento é importante e com o tempo eles tendem a crescer. Depois de dois anos investindo e trabalhando, consegui conquistar metas como dar um carro de aniversário para minha mãe e comprar um Porsche para mim à vista”, completou a brasileira, que hoje acumula mais de 420 mil seguidores no Instagram.