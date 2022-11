Expectativa é por mais uma edição de sucesso do Simpósio Nacional de Lutas - (Foto: Divulgação)

Expectativa é por mais uma edição de sucesso do Simpósio Nacional de Lutas(Foto: Divulgação)

Publicado 16/11/2022 13:50 | Atualizado 16/11/2022 13:57

Falta pouco, e no fim de semana (entre 18 e 20 de novembro), o 8º Simpósio Nacional de Lutas desembarca em Manaus, capital do Amazonas, para uma edição inédita. Organizado com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM), o evento tem inscrição gratuita e pode ser acompanhado de forma online. As vagas presenciais, vale citar, já se esgotaram.

A edição comemorativa - e por isso gratuita - vai contar com nove palestras e duas mesas-redondas, todas realizadas por professores/pesquisadores com titulação de Mestrado, Doutorado e/ou Pós-Doutorado e experiência em lutas, além do primeiro Fórum Nacional de Lutas Corporais na Escola.



Último Simpósio Nacional de Lutas presencial, em 2019, reuniu diversos amantes, praticantes e estudiosos das artes marciais (Foto: Divulgação)



"Sou suspeito para falar sobre como o Simpósio Nacional de Lutas pode auxiliar as pessoas, pois o retorno ao longo desses 12 anos sempre foi muito relevante. Do ponto de vista da área de Desempenho Humano, diversos treinadores, atletas e demais profissionais responsáveis apresentaram depoimentos do quanto as informações adquiridas foram utilizadas para preparação dos atletas, muitos deles conquistando pódios em eventos e campeonatos nacionais e mundiais, baseando-se pelas informações advindas dos Simpósios", disse Leandro, que continuou:



Por fim, ele ainda falou sobre a tônica do 8º Simpósio Nacional de Lutas, que pela primeira vez acontecerá fora do eixo RJ-SP, em Manaus (AM), e de forma totalmente gratuita:



"São 12 anos de história e após sete edições realizadas, sabemos que a ciência, tecnologia e inovação avançaram a passos largos. As ciências aplicadas às artes marciais acompanharam essa evolução. Esse será o foco do Simpósio Nacional de Lutas atual: demonstrar em que patamar se encontram as informações científicas sobre as lutas, artes marciais e modalidades de combate e o quanto a ciência pode, efetivamente, contribuir para realidade prática da comunidade da luta", afirmou o idealizador, antes de encerrar:



"O Simpósio também abre espaço gratuito para outros estudantes e profissionais, que ainda não constam na programação oficial, através da 8ª Mostra Nacional de Produção Científica em Lutas, que ocorre dentro do Simpósio. Em relação ao Fórum Nacional de Lutas Corporais na Escola, é uma ideia antiga, dialogada em edições anteriores do Simpósio. Ou seja, trazer uma seção específica para expor, refletir, criticar e propor soluções para aplicação/realização de atividades de/com lutas nas escolas públicas e privadas. Espero que contribua para substanciar as lutas no âmbito escolar", finalizou.



DIFERENCIAIS:



Edição comemorativa inteiramente gratuita (mediante inscrição prévia);

Certificado reconhecido nacionalmente e chancelado com registro do número de horas;

9 palestras e 2 mesas-redondas;

Palestrantes com Pós-Doutorado, Doutorado e Mestrado;

8ª Mostra Nacional de Produção Científica em Lutas, Esportes e Atividade Física;

