Leo Santos (ao lado de Dedé e José Aldo) projetou o Rio International Cup da CBJJD - (Foto: Arquivo pessoal)

Leo Santos (ao lado de Dedé e José Aldo) projetou o Rio International Cup da CBJJD (Foto: Arquivo pessoal)

Publicado 11/11/2022 19:20 | Atualizado 11/11/2022 19:24

No dia 26 de novembro, o Circuito Nacional de Jiu-Jitsu Desportivo da CBJJD desembarca na sua casa, o Rio de Janeiro, para a realização do Rio International Cup, no Velódromo do Parque Olímpico, Barra da Tijuca (RJ). Bastante aguardado por professores e atletas do estado, o evento tem inscrições abertas até o dia 18 no site www.cbjjd.com.br e deve reunir algumas das melhores equipes do país, entre elas a Nova União.



Reconhecida internacionalmente no MMA - onde teve José Aldo como principal destaque - e liderada por Dedé Pedernerias, a equipe agora volta seu foco para o Jiu-Jitsu sob o comando do faixa-preta Leo Santos, ex-lutador do UFC e um dos representantes mais antigos do time.

Leia Mais Alex Poatan bate o peso e confirma disputa de cinturão contra Adesanya no UFC 281

Médico praticante de Jiu-jitsu cria método de emagrecimento saudável

Adesanya quer se vingar de brasileiro no UFC 281: 'Vou esmagá-lo'



"A gente está bem feliz com tudo o que está acontecendo com a equipe. O foco da Nova União voltou para o Jiu-Jitsu apesar da nossa força também no MMA, mas agora com uma atenção maior no BJJ. Como o Dedé passou muito tempo atento no MMA e nosso antigo responsável foi para Campos, a equipe ficou meio que sem destino, mas alguns professores continuaram fazendo um ótimo trabalho, casos do Marola, Fábio Andrade, André Bastos, Rodrigo Feijão, Rafael Carino, entre outros. Ao assumir, meu papel foi apenas sentar, conversar com eles e ajudar a solucionar os problemas", contou Leo, que ainda projetou o Rio International Cup.



"Estamos nos organizando para entrar firmes nos campeonatos dessa temporada e a nossa expectativa é a melhor possível, sempre. Como somos um time de competição, vamos com força total para conquistar títulos e o topo do ranking". "A gente está bem feliz com tudo o que está acontecendo com a equipe. O foco da Nova União voltou para o Jiu-Jitsu apesar da nossa força também no MMA, mas agora com uma atenção maior no BJJ. Como o Dedé passou muito tempo atento no MMA e nosso antigo responsável foi para Campos, a equipe ficou meio que sem destino, mas alguns professores continuaram fazendo um ótimo trabalho, casos do Marola, Fábio Andrade, André Bastos, Rodrigo Feijão, Rafael Carino, entre outros. Ao assumir, meu papel foi apenas sentar, conversar com eles e ajudar a solucionar os problemas", contou Leo, que ainda projetou o Rio International Cup."Estamos nos organizando para entrar firmes nos campeonatos dessa temporada e a nossa expectativa é a melhor possível, sempre. Como somos um time de competição, vamos com força total para conquistar títulos e o topo do ranking".

Ex-lutador de MMA, Leo teve uma trajetória de sucesso no UFC (Foto: Arquivo pessoal)



Como de costume, o Rio International Cup pagará premiação em dinheiro para todos os campeões do absoluto (leve e pesado), do juvenil ao master, e ainda vai contar com as tradicionais superlutas no Desafio Rio Master Blackbelt e no Desafio Rio Novos Talentos. Sobre a possibilidade de retornar à ativa, Leo Santos despistou.



"Com certeza vou marcar presença nos campeonatos, mas do lado de fora (risos). Dentro do tatame eu já curti muito, representei bastante a Nova União e agora meu papel é outro", disse o faixa-preta, que por fim elogiou o trabalho realizado pela CBJJD ao longo dos anos, agora refletido no Circuito Nacional de Jiu-Jitsu Desportivo:



"Eles estão fazendo um ótimo trabalho, só posso enaltecer. Avaliamos diversas organizações para correr o circuito, e o feedback positivo dos nossos professores pesou na escolha pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Desportivo", encerrou. Como de costume, o Rio International Cup pagará premiação em dinheiro para todos os campeões do absoluto (leve e pesado), do juvenil ao master, e ainda vai contar com as tradicionais superlutas no Desafio Rio Master Blackbelt e no Desafio Rio Novos Talentos. Sobre a possibilidade de retornar à ativa, Leo Santos despistou."Com certeza vou marcar presença nos campeonatos, mas do lado de fora (risos). Dentro do tatame eu já curti muito, representei bastante a Nova União e agora meu papel é outro", disse o faixa-preta, que por fim elogiou o trabalho realizado pela CBJJD ao longo dos anos, agora refletido no Circuito Nacional de Jiu-Jitsu Desportivo:"Eles estão fazendo um ótimo trabalho, só posso enaltecer. Avaliamos diversas organizações para correr o circuito, e o feedback positivo dos nossos professores pesou na escolha pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Desportivo", encerrou.