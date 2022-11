Estrela no Kickboxing, Alex Poatan vai buscar o cinturão peso-médio do UFC no próximo sábado - (Foto: Divulgação/UFC)

Estrela no Kickboxing, Alex Poatan vai buscar o cinturão peso-médio do UFC no próximo sábado(Foto: Divulgação/UFC)

Publicado 11/11/2022 09:00

Natural de São Bernardo do Campo (SP), Alex Poatan é mais um brasileiro com chances de fazer história no UFC. Neste sábado (12), em Nova York (EUA), na luta principal do UFC 281, ele enfrenta o nigeriano Israel Adesanya em busca do inédito título na categoria peso-médio. Um resultado que coroaria uma trajetória difícil, repleta de superação e que tem no próprio Adesanya um personagem marcante.



“Poatan”, na verdade, significa “mão dura” em tupi-guarani. O brasileiro, descendente de nordestinos indígenas, ganhou o apelido de um antigo treinador que o viu dar os primeiros passos na luta.



Depois de largar os estudos sem mesmo completar o ensino médio (estudou até a antiga oitava série, hoje nono ano), Alex Poatan começou a trabalhar cedo. E cedo também se envolveu com as bebidas. Aos 22 anos, alcoólatra, buscou refúgio no Kickboxing. No entanto, embora o esporte ajudasse, não conseguiu largar o vício completamente. Em uma entrevista ao podcast “Mundo da Luta” (episódio 179), o brasileiro confessou que se tornou campeão brasileiro da modalidade “bebendo bastante”. Até ter um estalo:



“Tive algumas derrotas no final de 2012 e senti muito com isso, achei que a bebida tinha culpa. E parei. Desde 2012, até agora, nunca mais coloquei uma gota de álcool na minha boca e estou muito bem sem”.



No Kickboxing, Alex Poatan ganhou destaque ao faturar os títulos do “WPG”, um renomado evento nacional da modalidade. Primeiro, ganhou na categoria até 85kg; três anos depois, repetiu a dose no peso-médio.



Ainda no kickboxing, o brasileiro começou a rivalidade com seu adversário deste sábado. Em 2016, Poatan encontrou Israel Adesanya em um evento na China e venceu na decisão dos juízes. No ano seguinte, em São Paulo, repetiu a dose, desta vez com um belo nocaute no terceiro round.