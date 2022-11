Rio International Cup será segunda etapa do Circuito Nacional de Jiu-Jitsu Desportivo - (Foto: Ilan Pellenberg)

Publicado 08/11/2022 11:00 | Atualizado 08/11/2022 11:06

Uma novidade da CBJJD, o Circuito Nacional de Jiu-Jitsu Desportivo estreia neste domingo (6), quando Vitória, no Espírito Santo, recebe o Sul Americano. Ao longo da temporada 2022/23, diversos estados também sediarão eventos como Pará, Mato Grosso do Sul, Brasília, entre outros. E claro, o Rio de Janeiro não poderia ficar de fora dessa lista.

Berço do Circuito Rio Mineirinho, que completou 15 anos recentemente e agora dá lugar ao Circuito Nacional de Jiu-Jitsu Desportivo, o estado será palco do Rio International Cup, marcado para o dia 26 de novembro, no Velódromo do Parque Olímpico, na Barra da Tijuca (RJ). As inscrições, inclusive, já estão abertas através do site www.cbjjd.com.br.

Expectativa é por lutas de alto nível e muita ação (Foto: Ilan Pellenberg)

Como de costume, o evento pagará premiação em dinheiro para todos os campeões do absoluto (leve e pesado), do juvenil ao master, e ainda vai contar com as tradicionais superlutas no Desafio Rio Master Blackbelt e no Desafio Rio Novos Talentos. Segundo Rogério Gavazza, presidente da CBJJD, a expectativa é por uma grande competição.



Como de costume, o evento pagará premiação em dinheiro para todos os campeões do absoluto (leve e pesado), do juvenil ao master, e ainda vai contar com as tradicionais superlutas no Desafio Rio Master Blackbelt e no Desafio Rio Novos Talentos. Segundo Rogério Gavazza, presidente da CBJJD, a expectativa é por uma grande competição.

"A procura pelas inscrições vem sendo alta e esperamos um evento de qualidade, reunindo alguns dos melhores atletas e das maiores equipes do estado do Rio de Janeiro. O prazo final é dia 18 de novembro (para inscrição), mas por conta da demanda, podemos encerrar antes", explicou Gavazza, que ainda completou sobre o Circuito Nacional de Jiu-Jitsu Desportivo:

“O Rio é a nossa casa, e ao longo da temporada receberá oito dos nossos mais de dez eventos do Circuito, incluindo em Angra dos Reis e Saquarema. Estamos bem animados para o Rio International Cup, e após a disputa acirrada pelo último ranking, essa temporada promete”.

