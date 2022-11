Charles do Bronx deixou claro que não entrará em ação no card do UFC 283, no Rio - (Foto: Divulgação/UFC)

Charles do Bronx deixou claro que não entrará em ação no card do UFC 283, no Rio(Foto: Divulgação/UFC)

Publicado 07/11/2022 12:30 | Atualizado 07/11/2022 12:51

O brasileiro Charles do Bronx usou as redes sociais para negar qualquer possibilidade de enfrentar o quirguiz Rafael Fiziev no UFC 283, que irá acontecer no Rio de Janeiro no dia 21 de janeiro do ano que vem.



"Não vai acontecer. Preciso de um descanso. Obrigado, pessoal", escreveu o brasileiro, agora ex-campeão peso-leve do Ultimate.



A possibilidade desta luta circulou na internet nos últimos dias e foi creditada ao jornalista Ariel Helwani, que por sua vez, negou ter dado esta notícia.