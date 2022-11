Vencedor do GP pode integrar elenco da PFL MMA e disputar prêmio de US$ 1 milhão - (Foto: Divulgação SFT)

Vencedor do GP pode integrar elenco da PFL MMA e disputar prêmio de US$ 1 milhão (Foto: Divulgação SFT)

Publicado 07/11/2022 17:40 | Atualizado 07/11/2022 17:43

Uma das principais organizações de MMA do mundo, a PFL (Professional Fighters League) se junta ao SFT - referência no Brasil - para realizar um GP peso-leve com quatro dos melhores atletas do país. Batizado de "SFT - PFL International Qualifier Series Brazil", o evento está marcado para o dia 11 de novembro, em São Paulo, com transmissão ao vivo para todo o Brasil - a partir das 21h - e América Latina no DirecTV Sports Fight. Já nos Estados Unidos, a transmissão será pela ESPN+.



Estarão presentes os pesos-leves Paulo "Laia" Henrique, Ednilson "Caicai" Santos, Fabricio "Bakai" Martins e Magnus Conrado. O lutador que sagrar-se campeão do GP terá que vencer duas lutas na mesma noite e vai ganhar uma vaga no PFL Challenger Series, torneio que dá ao atleta uma chance de fazer parte da temporada 2023 da PFL MMA. A organização americana, vale citar, paga US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,2 milhões) para os campeões de cada categoria.



O modelo Grand Prix - que ficou famoso através do PRIDE - remete à origem do Vale Tudo, onde os campeões faziam duas ou até três lutas na mesma noite para comprovar qual arte marcial era a mais eficiente. Agora, ele retorna no SFT. Na luta reserva do GP peso-leve, Luis "Hulk" Fernando e Guido "Prodígio" Santos disputam uma vaga em caso de lesão ou infortúnio de algum dos quatro participantes originais.

Leia Mais Lutador brasileiro do UFC detona organização e diz: 'Contrato miserável'

UFC Rio tem preços de ingressos divulgados por jornalista; confira

Charles do Bronx nega luta no UFC Rio e afirma: 'Preciso descansar'



Além do GP, o evento ainda vai contar com mais três combates de alto nível, sendo um deles internacional, com Juan Pablo, da Argentina, contra o brasileiro Marcio Velaminho. Completam o card do SFT Helinton Santos x Betão Nogueira (MMA) e Vinicius Moraes x Kauã Fonseca (Xtreme).



"O Grand Prix será o carro-chefe, mas teremos outros três duelos para abrilhantar o evento. Se preparem para apreciar um grande show de MMA, como há muitos anos não se via no Brasil", projetou David Hudson, presidente do SFT.



Após um sorteio, ficou definido que a primeira rodada do GP terá Paulo "Laia" Henrique x Ednilson "CaiCai" Santos e Fabricio "Bakai" Martins x Magnus Conrado. Vale citar também que os ingressos para o evento não serão vendidos, e sim trocados por brinquedos que vão ser doados para instituições de caridade no Natal. Além do GP, o evento ainda vai contar com mais três combates de alto nível, sendo um deles internacional, com Juan Pablo, da Argentina, contra o brasileiro Marcio Velaminho. Completam o card do SFT Helinton Santos x Betão Nogueira (MMA) e Vinicius Moraes x Kauã Fonseca (Xtreme)."O Grand Prix será o carro-chefe, mas teremos outros três duelos para abrilhantar o evento. Se preparem para apreciar um grande show de MMA, como há muitos anos não se via no Brasil", projetou David Hudson, presidente do SFT.Após um sorteio, ficou definido que a primeira rodada do GP terá Paulo "Laia" Henrique x Ednilson "CaiCai" Santos e Fabricio "Bakai" Martins x Magnus Conrado. Vale citar também que os ingressos para o evento não serão vendidos, e sim trocados por brinquedos que vão ser doados para instituições de caridade no Natal.

SFT e PFL MMA vão realizar GP com quatro dos melhores pesos-leves do Brasil (Foto: Divulgação)



Veja abaixo um resumo dos participantes:



- Paulo "Laia" Henrique



Paulo Henrique nasceu no Rio de Janeiro, surdo, e desde jovem sabe o que é lutar para conquistar o seu espaço. A deficiência, porém, não impediu o representante da equipe RD Champions - hoje aos 30 anos - de seguir carreira no MMA, onde acumula 12 vitórias e cinco derrotas como profissional.



- Ednilson "Caicai" Santos



Aos 30 anos de idade, Ednilson "Caicai" Santos acabou de ser pai e quer dedicar o título do GP peso-leve para a sua família. Natural de Belém do Francisco, em Pernambuco, o lutador tem um cartel de 12 triunfos, cinco reveses e um empate, e já atuou em diferentes países.



- Fabricio "Bakai" Martins



Do Piauí para o mundo, Fabricio "Bakai" Martins é o lutador mais experiente do Grand Prix, com 33 anos. Dono de um vasto currículo no MMA, o lutador estreou profissionalmente em 2012 e, desde então, anotou 16 vitórias e seis derrotas.



- Magnus Conrado



Completo na luta de chão e em pé, Magnus Conrado, aos 27 anos, é o atleta mais novo na disputa, mas promete dar trabalho para os oponentes. O peso-leve potiguar vem de impressionantes seis vitórias seguidas, e ao todo tem 15 triunfos e três reveses no MMA.



CARD COMPLETO:



SFT - PFL International Qualifier Series Brazil

Ginásio do Clube São Paulo, em São Paulo

Sexta-feira, 11 de novembro de 2022



Transmissão no Brasil: DirecTV Sports Fight, a partir das 21h



GP peso-leve



Paulo "Laia" Henrique x Ednilson "Caicai" Santos

Fabricio "Bakai" Martins x Magnus Conrado

Luis "Hulk" Fernando x Guido "Prodígio" Santos (luta reserva)



Demais lutas



Helinton Santos x Luis Betão Nogueira (MMA)

Juan Pablo “El Leon" x Marcio Velaminho (MMA)

Vinicius Moraes x Kauã Fonseca (Xtreme) Paulo Henrique nasceu no Rio de Janeiro, surdo, e desde jovem sabe o que é lutar para conquistar o seu espaço. A deficiência, porém, não impediu o representante da equipe RD Champions - hoje aos 30 anos - de seguir carreira no MMA, onde acumula 12 vitórias e cinco derrotas como profissional.Aos 30 anos de idade, Ednilson "Caicai" Santos acabou de ser pai e quer dedicar o título do GP peso-leve para a sua família. Natural de Belém do Francisco, em Pernambuco, o lutador tem um cartel de 12 triunfos, cinco reveses e um empate, e já atuou em diferentes países.Do Piauí para o mundo, Fabricio "Bakai" Martins é o lutador mais experiente do Grand Prix, com 33 anos. Dono de um vasto currículo no MMA, o lutador estreou profissionalmente em 2012 e, desde então, anotou 16 vitórias e seis derrotas.Completo na luta de chão e em pé, Magnus Conrado, aos 27 anos, é o atleta mais novo na disputa, mas promete dar trabalho para os oponentes. O peso-leve potiguar vem de impressionantes seis vitórias seguidas, e ao todo tem 15 triunfos e três reveses no MMA.DirecTV Sports Fight, a partir das 21hPaulo "Laia" Henrique x Ednilson "Caicai" SantosFabricio "Bakai" Martins x Magnus ConradoLuis "Hulk" Fernando x Guido "Prodígio" Santos (luta reserva)Helinton Santos x Luis Betão Nogueira (MMA)Juan Pablo “El Leon" x Marcio Velaminho (MMA)Vinicius Moraes x Kauã Fonseca (Xtreme)