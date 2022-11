Atletas de Jiu-Jitsu vão marcar presença no workshop - (Foto: Diogo Ferero @dhimagens)

Atletas de Jiu-Jitsu vão marcar presença no workshop (Foto: Diogo Ferero @dhimagens)

Publicado 07/11/2022 18:30 | Atualizado 07/11/2022 18:38

Com presença de médicos brasileiros e estrangeiros, acontece entre os dias 9 e 11 de novembro, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio de Janeiro, o workshop Medicina Regenerativa MSK – PROLO IN RIO. Inédito na cidade, o evento será 100% prático e concederá certificado da Associação de Medicina Ortopédica (AAOM, na sigla em inglês), organização líder nos Estados Unidos e no mundo quando o assunto é medicina regenerativa.



Tratando um tema de grande importância para equipes médicas, treinadores, preparadores físicos e atletas, o workshop Medicina Regenerativa MSK também contará com a participação de atletas de Jiu-Jitsu, modalidade difundida pela família Gracie e que vem ganhando cada vez mais espaço.

Dr. Wilde Mundy Júnior será um dos participantes do evento (Foto: Arquivo pessoal)



Durante o evento, pacientes voluntários serão submetidos a alguns procedimentos práticos, tais como: exame físico e estação de ultrassom musculoesquelético e estação de proloterapia e ultrassom. Membro da Associação Brasileira de Medicina Regenerativa (ABMR), o Dr. Wilde Mundy Júnior será um dos participantes e falou a respeito.



“A ideia do workshop é proporcionar a médicos brasileiros a oportunidade de se certificarem junto a AAOM e ajudar a difundir o futuro da medicina no Brasil, com métodos e tratamos inovadores e diferenciados. O evento vai permitir a troca de conhecimento científico na formação de médicos para a especialização em proloterapia, que é um procedimento minimamente invasivo, pouco doloroso, com poucos efeitos colaterais e extremamente indicado para atletas, idosos e pessoas que têm dificuldades ou não podem se submeter a uma cirurgia maior ou aberta”, explicou.



