Brasileiro Alex Poatan vai enfrentar o campeão Israel Adesanya pelo cinturão do UFC(Fotomontagem: Divulgação GLORY / UFC)

Publicado 09/11/2022 20:00 | Atualizado 09/11/2022 20:19

Está chegando a hora. No próximo sábado (12), Israel Adesanya e Alex Poatan vão se enfrentar na luta principal do UFC 281, em Nova York (EUA), com o cinturão peso-médio em disputa em um combate que vem sendo muito aguardado pelos fãs de MMA. Recentemente, Adesanya, atual campeão, deu o tom da rivalidade ao dizer que não se importava com o título da categoria, e que tudo o que ele quer é vencer o brasileiro.



Para Poatan, essa narrativa é falsa. Em entrevista ao podcast “Trocação Franca”, do site MMA Fighting, o paulista, que derrotou Israel Adesanya duas vezes quando ambos competiam no Kickboxing, se o nigeriano estivesse realmente querendo enfrentá-lo, iria em busca disso desde que Alex chegou ao UFC, no ano passado.



“Se ele realmente quisesse isso (enfrentá-lo e vencê-lo), ele teria feito assim que eu assinei com o UFC. Ele está sendo forçado a lutar, ele é o campeão, então é óbvio que ele se preocupa com o cinturão. Ele sabe que eu não sou como os outros caras que ele lutou, caso contrário, os resultados teriam sido diferentes nas duas vezes que lutamos. Ele sabe que sou diferente, e estou provando isso.

Brasileiro Alex Poatan chega embalado para disputa de título (Foto: Reprodução UFC)



Por mais que já tenha vencido Israel Adesanya duas vezes no Kickboxing – na decisão dos árbitros e por nocaute -, Alex Poatan deixa claro que não pretende se agarrar a isso no momento em que eles dividirem o octógono no próximo sábado.



“Ele quer sobreviver. Não consigo ficar preso nessas duas lutas que fiz com ele e entrar no meio do octógono, cruzar os braços e ele cair. Tenho que impor meu ritmo e meu jogo para vencer. Não consigo pensar nas duas lutas que fizemos, ou no nocaute. Cada luta é diferente. Tenho que ir lá e fazer o que treinei e ser melhor que ele”, concluiu.



CARD COMPLETO:



UFC 281

Madison Square Garden, em Nova York (EUA)

Sábado, 12 de novembro de 2022



Card principal (00h, horário de Brasília)

Peso-médio: Israel Adesanya x Alex Poatan

Peso-palha: Carla Esparza x Weili Zhang

Peso-leve: Dustin Poirier x Michael Chandler

Peso-galo: Frankie Edgar x Chris Gutierrez

Peso-leve: Dan Hooker x Cláudio Puelles



Card preliminar (20h, horário de Brasília)

Peso-leve: Brad Riddell x Renato Moicano

Peso-meio-pesado: Dominick Reyes x Ryan Spann

Peso-mosca: Molly McCann x Erin Blanchfield

Peso-médio: Andre Petroski x Wellington Turman

Peso-palha: Karolina Kowalkiewicz x Silvana Gomez Juarez

Peso-pena: Mike Trizano x Seung Woo Choi

Peso-leve: Ottman Azaitar x Matt Frevola

Peso-galo: Julio Arce x Montel Jackson

