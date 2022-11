Jon Jones vem treinando pesado de olho em estreia no peso-pesado - (Foto: Reprodução Instagram)

Jon Jones vem treinando pesado de olho em estreia no peso-pesado(Foto: Reprodução Instagram)

Publicado 09/11/2022 17:00 | Atualizado 09/11/2022 17:14

Ex-campeão meio-pesado do UFC e um dos maiores nomes da história do MMA, Jon Jones vem se preparando desde 2020 para a sua estreia na divisão dos pesados. O americano passou por um processo de ganho de massa muscular, e agora transformado (mais forte), julga estar pronto para se juntar a Francis Ngannou – atual campeão -, Stipe Miocic, Ciryl Gané e outras feras na categoria até 120kg.



Jones quer lutar ainda este ano, porém, não está sendo fácil encontrar um adversário para ele. O nome mais cotado é o de Stipe Miocic, em duelo que aconteceria no UFC 282, dia 10 de dezembro, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Miocic, por sua vez, não facilita na negociação, e o campeão Ngannou surge como outra opção. Enquanto Jones já externou o seu desejo de voltar ao octógono no fim deste ano, a “falta” de mais oponentes de peso atrapalha.

Jon Jones x Stipe Miocic é uma das possibilidades de luta (Fotomontagem: Reprodução YouTube/TATAME)



Com ou sem luta, “Bones” vem se dedicando nos treinos e tem compartilhado a rotina nas redes sociais, principalmente através de vídeos. Recentemente, ele também reatou com seu antigo treinador, Greg Jackson. Ambos haviam rompido após o lutador ter sido preciso acusado de agredir a ex-noiva.



Com a vontade de Jon Jones de retornar, mas a não definição de um oponente, as próximas semanas serão determinantes para o futuro do lutador americano, que caso não feche um combate, deverá voltar somente no primeiro trimestre de 2023. Com ou sem luta, “Bones” vem se dedicando nos treinos e tem compartilhado a rotina nas redes sociais, principalmente através de vídeos. Recentemente, ele também reatou com seu antigo treinador, Greg Jackson. Ambos haviam rompido após o lutador ter sido preciso acusado de agredir a ex-noiva.Com a vontade de Jon Jones de retornar, mas a não definição de um oponente, as próximas semanas serão determinantes para o futuro do lutador americano, que caso não feche um combate, deverá voltar somente no primeiro trimestre de 2023.

Leia Mais Especialista comenta treino para transformar Minotouro em palestrante

Rio International Cup de Jiu-Jitsu tem inscrições abertas; saiba mais

Luta no UFC é investigada após gerar movimentação suspeita nas casas de apostas



Até lá, resta aos fãs aguardar. Atualmente aos 35 anos, Jon Jones entrou em ação pela última vez em fevereiro de 2020, quando venceu Dominick Reyes por decisão unânime dos jurados. De lá pra cá, se envolveu em várias polêmicas fora do octógono, mas também foi introduzido ao Hall da Fama do UFC pela luta antológica com Alexander Gustafsson, em 2013. Ele tem 26 vitórias e uma derrota – por golpe ilegal – em sua trajetória no MMA. Até lá, resta aos fãs aguardar. Atualmente aos 35 anos, Jon Jones entrou em ação pela última vez em fevereiro de 2020, quando venceu Dominick Reyes por decisão unânime dos jurados. De lá pra cá, se envolveu em várias polêmicas fora do octógono, mas também foi introduzido ao Hall da Fama do UFC pela luta antológica com Alexander Gustafsson, em 2013. Ele tem 26 vitórias e uma derrota – por golpe ilegal – em sua trajetória no MMA.