Conor McGregor tem o desejo de adquirir um clube de futebol na Inglaterra(Foto: Divulgação/UFC)

Publicado 10/11/2022 17:20 | Atualizado 10/11/2022 17:29

Que Conor McGregor está cheio de dinheiro, todo mundo sabe. Afinal, faturou US$ 180 milhões, que levaram a Forbes a apontá-lo como o atleta mais bem pago em 2021. Mas daí a comprar o Liverpool, cujo valor de mercado gira em 4 bilhões de libras, parece um pouco demais.



O "dedo nervoso" do lutador irlandês não se conteve ao saber pela ESPN americana que o gigante inglês, de Mohamed Salah e cia, foi colocado à venda pela sua detentora, a holding Fenway Sports Group, e voltou a movimentar as redes sociais.



"Eu adoraria! Procurei informações sobre isso. Que reviravolta! Que clube!", escreveu McGregor no Twitter.



Para quem não sabe, o ex-campeão dos pesos pena e leve do UFC já levantou a possibilidade de comprar o Manchester United, no ano passado, mas pelo visto, o negócio não foi adiante.