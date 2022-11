Israel Adesanya e Alex Poatan fizeram primeira encarada antes do UFC 281 - (Foto: Reprodução/UFC)

Israel Adesanya e Alex Poatan fizeram primeira encarada antes do UFC 281(Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 10/11/2022 20:00

Principal atração das entrevistas coletivas antes dos eventos do UFC, a encarada entre Israel Adesanya e Alex Poatan durou mais de vinte segundos, até os dois começarem a trocar provocações, visando o duelo que vai decidir o cinturão peso-médio. A cerimônia, realizada na última quarta-feira (9), em Nova Iorque, antecede a edição 281 do Ultimate, marcada para o próximo sábado (12), no Madison Square Garden.



Invicto desde que chegou ao UFC, com três vitórias, Poatan fez questão de relembrar as duas vitórias sobre o rival no Kickboxing. O brasileiro deixou claro que não gostou das declarações do nigeriano.



"O Adesanya está falando muitas coisas aí de mim, é difícil aceitar um nocaute...", provocou o brasileiro, acrescentando que abalou os brios do adversário de longa data:



"Muitas pessoas acham que eu não merecia (disputar o cinturão peso-médio do UFC), até Adesanya e seu time. Quando eu cheguei no UFC, ele disse que queria lutar comigo, talvez depois da quarta luta. Quando foi anunciado que eu ia lutar com ele, ele e toda a equipe dele mudaram o discurso, não queriam aceitar. Isso demonstra que eu mexi psicologicamente com ele e a equipe dele".