Israel Adesanya carrega longa rivalidade com Alex Poatan - (Foto: Reprodução YouTube UFC)

Publicado 11/11/2022 17:20 | Atualizado 11/11/2022 17:26



Atual campeão peso-médio do UFC, Israel Adesanya terá um velho conhecido pela frente neste sábado (12), na luta principal do UFC 281, em Nova York (EUA). O nigeriano vai defender seu cinturão contra Alex Poatan, que foi seu grande rival nos tempos de Kickboxing, sendo derrotado pelo brasileiro nas duas vezes em que se enfrentaram na modalidade.

Durante media day com jornalistas na última quinta-feira (10), Adesanya analisou algumas das virtudes de Poatan e surpreendeu ao fazer elogios ao seu rival. No entanto, o campeão deixou claro que está pronto para colocar em prática todas as suas armas visando a vitória contra o brasileiro.“Ele é um cara que aprende rápido e possui traços muito bons que traz para o MMA também. Somos praticamente do mesmo tamanho. Ele está bem, mas confesso que estou ansioso para estar no chinch, para que ele possa sentir meu poder um pouco”, afirmou o “Stylebender”.

Israel Adesanya e Alex Poatan fizeram primeira encarada antes do UFC 281 (Foto: Reprodução/UFC)

Como já citado, o nigeriano foi derrotado pelo brasileiro nas duas vezes que se enfrentaram no Kickboxing – uma na decisão dos árbitros e a outra por nocaute. Diante disso, Adesanya admitiu que tem um sentimento de “vingança” sobre Alex Poatan, e agora em um combate nas regras do MMA, prometeu “esmagar” o paulista.“O fato de já termos uma história (no Kickboxing), eu sinto que já é o suficiente para que eu mudasse minha mentalidade. Toda luta foi importante para mim, mas eu sinto que estou recebendo boas vibrações e é só isso que importa (…). Apenas acabe com seu inimigo. Se deixar algum sinal de vida, ele volta para se vingar. Você (Poatan) deveria ter me matado no Brasil. Agora, é minha hora e eu vou esmagá-lo totalmente”, finalizou.Peso-médio: Israel Adesanya x Alex PoatanPeso-palha: Carla Esparza x Weili ZhangPeso-leve: Dustin Poirier x Michael ChandlerPeso-galo: Frankie Edgar x Chris GutierrezPeso-leve: Dan Hooker x Cláudio PuellesPeso-leve: Brad Riddell x Renato MoicanoPeso-meio-pesado: Dominick Reyes x Ryan SpannPeso-mosca: Molly McCann x Erin BlanchfieldPeso-médio: Andre Petroski x Wellington TurmanPeso-palha: Karolina Kowalkiewicz x Silvana Gomez JuarezPeso-pena: Mike Trizano x Seung Woo ChoiPeso-leve: Ottman Azaitar x Matt FrevolaPeso-galo: Julio Arce x Montel JacksonPeso-meio-pesado: Carlos Ulberg x Nicolae Negumereanu