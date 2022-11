Método tem como foco o emagrecimento saudável do paciente - (Foto: Freepik)

Método tem como foco o emagrecimento saudável do paciente(Foto: Freepik)

Publicado 11/11/2022 17:10 | Atualizado 11/11/2022 17:17

Médico formado em 2016 pela UNIFAA em Valença (RJ), apaixonado pela ciência e o mundo esportivo, o Dr. Tássyo Barros visa o emagrecimento saudável com preservação da massa muscular, entre outros benefícios.



Entusiasta da sua profissão e carregando a essência da Medicina, que é ajudar o próximo, o Dr. Tássyo Barros valoriza a manutenção da saúde - evitando a necessidade de reparos -, e para isso cita a importância do equilíbrio no dia a dia.



"Meu maior combustível sempre será o sorriso dos pacientes, que felizes, levam uma vida somando a todos que os rodeiam, sem perder o equilíbrio de uma vida social", disse o médico, que continuou:



"O foco do trabalho é no emagrecimento saudável, hipertrofia e medicina do estilo de vida, focando na raiz dos problemas que, em sua maior parte, são gatilhos causados por costumes antigos".

Dr. Tássyo Barros é referência na área (Foto: Arquivo pessoal)



Além de médico, Tássyo também é praticante de Jiu-Jitsu, musculação e recentemente se aventurou no tênis de praia, esportes que o ajudaram a enxergar de vários ângulos a necessidade de estar em forma clínica, física e mental para lidar com os desafios da vida.



Por fim, ele contou como funciona o trabalho com seus pacientes, destacando o acompanhamento completo desde o pré até o pós tratamento, e seus planos para o futuro próximo.



"Contamos com todo um suporte clínico, onde oferecemos desde os serviços preventivos até a cereja do bolo, para que tudo ocorra de forma natural, leve e simples. Além disso, faço todo o acompanhamento pós-consulta em forma de consultoria, pois acredito que durante o processo de mudança, muitos ajustes e personalizações precisam ser respeitadas, e isso ocorre dia após dia", falou o Dr. Tássyo Barros, antes de encerrar:



