Alex Poatan encontrou dificuldades, mas bateu o peso e confirmou a disputa de título no UFC 281(Foto: Divulgação/UFC)

Publicado 11/11/2022 19:00

Com direito a emoção, a pesagem oficial do UFC 281 aconteceu na tarde desta sexta-feira (11), em Nova York (EUA). O show está programado para este sábado (12). Alex Poatan, desafiante ao cinturão dos médios, sofreu na reta final do corte de peso e foi um dos últimos atletas a se pesar. O brasileiro ficou com 83,7kg. Já o campeão Israel Adesanya, sem maiores sustos, marcou 83,9kg.



Já no co-main event, onde terá a disputa de cinturão peso-palha, a campeã Carla Esparza e Weili Zhang cravaram 52kg. Além de Poatan, o Brasil terá mais dois representantes no UFC 281. Renato Moicano, no peso-leve, marcou 70,6kg contra 70,5kg de Brad Riddell. Já no peso-médio, Wellington Turman aferiu 84kg, enquanto Andre Petroski ficou com 84,2kg.