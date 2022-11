Alex Poatan nocauteou Israel Adesanya no UFC 281 e conquistou o cinturão peso-médio - (Foto: Reprodução/UFC)

Alex Poatan nocauteou Israel Adesanya no UFC 281 e conquistou o cinturão peso-médio(Foto: Reprodução/UFC)

O UFC 281, realizado neste sábado (12), em Nova York (EUA), consagrou um novo campeão peso-médio, e ele é do Brasil. De forma heroica e na base da superação, Alex Poatan superou os momentos de adversidade no combate diante de Israel Adesanya, e com um nocaute espetacular no quinto e último round, derrotou o nigeriano e se tornou o novo rei da categoria até 84kg. Com o resultado, o brasileiro reforça sua fama de “carrasco” contra Adesanya e supera o grande rival pela terceira vez nas três lutas que fizeram nas artes marciais – duas no Kickboxing e agora no MMA.



Na outra disputa de cinturão da noite no UFC 281, também tivemos a consagração de uma nova campeã. Em ação no co-main event da edição, a chinesa Weili Zhang superou Carla Esparza por finalização no segundo assalto e conquistou o título da divisão peso-palha feminino. Além disso, outros dois brasileiros entraram no octógono do Madison Square Garden. Na categoria dos leves, Renato Moicano venceu Brad Riddell com um mata-leão no primeiro round, enquanto o peso-médio Wellington Turman foi superado por Andre Petroski na decisão unânime dos jurados.



Alex Poatan nocauteia Adesanya e conquista cinturão no UFC 281



Alex Poatan iniciou a luta principal do UFC 281 dando uma “voadora” sobre Israel Adesanya ainda nos primeiros segundos. Na sequência, o duelo ficou mais estudado, com os atletas arriscando alguns chutes baixos e altos. Com um direto de direita, o nigeriano acertou o rosto do brasileiro, que por sua vez, respondeu com um cruzado de esquerda. Nos últimos segundos, Poatan ficou grogue após uma combinação envolvendo cruzado e direto por parte de Israel.



No segundo round, com bons jabs, Israel Adesanya seguiu golpeando, enquanto o paulista conectou um bom cruzado. Na sequência, com um direto de direita, Adesanya voltou a “balançar” o paulista, que voltou a responder com um golpe de esquerda e um belo chute alto, seguido de uma queda já nos segundos finais.



No terceiro assalto, na metade da parcial, Alex Poatan foi derrubado e, com isso, Adesanya conseguiu a transição para as costas, e mesmo sem ter muita eficiência, conseguiu manter o brasileiro por baixo no solo até o fim, obtendo clara vantagem no round. Na quarta parcial, Adesanya continuou superior e, com bons jabs e diretos, manteve o brasileiro em desvantagem. Alex Poatan, já bem desgastado, buscou responder, mas não conseguia entrar no raio de ação do seu rival.



Ciente de que estava em vantagem, Adesanya iniciou o quinto e último round buscando o clinch. Alex Poatan, então, buscou uma reação que parecia improvável. Mesmo bem cansado, o brasileiro partiu para cima, pressionou o nigeriano contra a grade e, a partir disso, começou a conectar uma sequência brutal de golpes, envolvendo uppercuts, diretos e cruzados. Cambaleando, Israel Adesanya não suportou a pressão do brasileiro e o árbitro central interrompeu o confronto, declarando Alex Poatan vencedor por nocaute e como novo campeão peso-médio do UFC, em um triunfo emocionante e na base da superação.