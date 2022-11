Israel Adesanya e Alex Poatan vão disputar o cinturão peso-médio na luta principal - (Foto: Reprodução/UFC)

Israel Adesanya e Alex Poatan vão disputar o cinturão peso-médio na luta principal(Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 12/11/2022 17:00

Depois de muita rivalidade e provocações ao longo dos últimos meses, Israel Adesanya e Alex Poatan, enfim, vão resolver as diferenças dentro do octógono. Neste sábado (12), na luta principal do UFC 281, em Nova York (EUA), os dois lutadores medem forças em confronto que terá o cinturão peso-médio do Ultimate em disputa.



Além de Adesanya x Poatan, o card do UFC 281 terá outro cinturão em disputa. No co-main event da edição, a atual campeã peso-palha feminino, Carla Esparza, faz sua primeira de cinturão em seu novo reinado, e dessa vez terá pela frente a chinesa Weili Zhang, ex-detentora do título da categoria até 52kg.



Outro destaque do card principal do UFC 281 fica por conta do confronto pela categoria peso-leve entre Dustin Poirier e Michael Chandler, ex-desafiantes ao título da divisão. Além disso, na categoria peso-galo, Frankie Edgar, ex-campeão dos leves do Ultimate, vai fazer sua despedida do MMA em confronto diante de Chris Gutierrez.



Além de Alex Poatan, outros dois brasileiros estarão em ação no card do UFC 281, ambos no card preliminar. Pela categoria peso-leve, Renato Moicano enfrenta Brad Riddell, enquanto na divisão dos médios, Wellington Turman vai encarar o atleta Andre Petroski.



Adesanya e Poatan lutam pelo cinturão dos médios



Neste sábado, o UFC desembarca no Madison Square Garden para o UFC 281, evento que contará com duas disputas de cinturão. Na luta principal, o brasileiro Alex Poatan enfrenta Israel Adesanya pelo título peso-médio do Ultimate.



Campeão dominante da divisão, Israel Adesanya (23-1) planeja entregar outro desempenho de destaque em sua segunda luta no MSG. Um dos campeões mais populares do UFC hoje, ele se consolidou como um dos mais habilidosos strikers no MMA com vitórias sobre os ex-campeões Robert Whittaker (duas vezes) e Anderson Silva, além de Derek Brunson, Marvin Vettori e Paulo Borrachinha. Adesanya, agora, procura vingar suas duas derrotas no Kickboxing para Alex Poatan e provar que ele é o melhor artista marcial do planeta.



Já Alex Poatan (6-1) quer aproveitar ao máximo sua primeira chance pelo título do UFC. Ex-campeão peso meio-pesado e peso-médio de Kickboxing pelo evento Glory, Alex rapidamente conquistou seu espaço no MMA com impressionantes vitórias sobre Sean Strickland, Bruno Blindado e Andreas Michailidis. O brasileiro, agora, está de olho em provar que é o melhor striker no MMA derrotando Adesanya mais uma vez, agora no MMA, e conquistando o cinturão peso-médio do Ultimate.