Ex-UFC, Anthony Johnson, que estava no Bellator, morreu aos 38 anos de idade - (Foto: Divulgação/UFC)

Ex-UFC, Anthony Johnson, que estava no Bellator, morreu aos 38 anos de idade(Foto: Divulgação/UFC)

Publicado 15/11/2022 08:00

O mundo do MMA recebeu com tristeza, neste domingo (13), a notícia da morte do lutador Anthony Johnson, aos 38 anos de idade. O atleta norte-americano, que sofria com uma grave doença e estava em estado delicado de saúde, veio a óbito na manhã de domingo, de acordo com informações divulgadas pelo jornalista Ariel Helwani, da ESPN americana. A causa da morte, no entanto, ainda não foi divulgada.



Vale ressaltar que, no mês de outubro, Ali Abdelaziz, empresário de Anthony Johnson e outros grandes lutadores de MMA, havia alertado os fãs de MMA ao dizer que, naquele momento, o estado de saúde do atleta era delicado: “Anthony está passando por problemas de saúde agora. É muito triste. Quero que todos rezem pelo Anthony. Ele não está bem. É forte espiritualmente, mas rezem por ele”, disse o empresário na ocasião.



Com um cartel de 23 vitórias (17 delas por nocaute) e seis derrotas, Johnson estreou profissionalmente no MMA em 2006 e rapidamente chegou ao UFC, no ano seguinte. Lutando pela organização norte-americana, derrotou nomes como Phil Davis, Rogério Minotouro, Alexander Gustafsson, Ryan Bader, Glover Teixeira, entre outros.