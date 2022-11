Após o UFC 281, Dana White não descartou uma revanche entre Alex Poatan e Israel Adesanya - (Foto: Reprodução/UFC)

Após o UFC 281, Dana White não descartou uma revanche entre Alex Poatan e Israel Adesanya(Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 14/11/2022 12:00 | Atualizado 14/11/2022 12:16

Realizado em Nova York (EUA), no último sábado (12), o UFC 281 consagrou Alex Poatan como novo campeão da companhia na categoria peso-médio. De forma heroica, o brasileiro superou as adversidades e derrotou Israel Adesanya por nocaute no quinto e último round do confronto. O triunfo do paulista impressionou a todos ao redor do mundo e Dana White, presidente da organização norte-americana, foi um dos que presenciou de perto a história sendo feita mais uma vez no Ultimate.



Logo depois do UFC 281, em entrevista coletiva aos jornalistas no Madison Square Garden, local em que aconteceu o evento, Dana White destacou a espetacular reviravolta que Alex Poatan protagonizou na luta principal do card, como conta a seguir.



“É isso que faz esse esporte ser tão incrível. Você nunca pode cravar o que vai acontecer. Eu estava marcando três rounds a um para Adesanya. No quinto round, o treinador de Poatan deu um discurso de incentivo como em um filme e ele virou o confronto. Você nunca pode garantir quem vencerá uma luta”, destacou o mandatário.