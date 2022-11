Israel Adesanya e Alex Poatan se mostraram favoráveis a revanche imediata após o UFC 281 - (Foto: Reprodução/UFC)

Israel Adesanya e Alex Poatan se mostraram favoráveis a revanche imediata após o UFC 281(Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 14/11/2022 16:30

Agora ex-campeão peso-médio do UFC, Israel Adesanya amargou uma nova derrota para Alex Poatan. Derrotado pelo brasileiro duas vezes no Kickboxing, o nigeriano voltou a ser superado pelo paulista, no último sábado (12), na luta principal do UFC 281, em Nova York (EUA). Com uma reviravolta impressionante, Poatan derrotou Israel por nocaute no quinto e último round, e se tornou o novo detentor do título na divisão até 84kg.



Em entrevista coletiva aos jornalistas após o fim do UFC 281, Israel Adesanya, como já era de se esperar, falou sobre uma possível revanche contra Alex Poatan, algo que já foi até comentado por Dana White, presidente do Ultimate. Além disso, o nigeriano também disse se acho que o árbitro interrompeu o combate “cedo demais”.



“Eu achei que ia finalizar ele no terceiro round, mas ele é resistente, é uma grande história pra ele, mas não acabou, é uma história de guerra. Eu estava bem, disse ao árbitro, estava lúcido, mas m*** acontecem. Eu estava vendo tudo, meus olhos estavam meio virados, mas eu estava lúcido. Eu sou grato, orgulhoso do que fiz, que vida… meu ego me diz que sim (foi encerrado muito cedo), mas eu já vi interrupções piores”, afirmou o agora ex-campeão.