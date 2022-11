Alex Poatan foi o último brasileiro a virar campeão do UFC e Glover pode ser o próximo - (Foto: Reprodução Instagram)

Alex Poatan foi o último brasileiro a virar campeão do UFC e Glover pode ser o próximo(Foto: Reprodução Instagram)

Publicado 18/11/2022 09:00

A vitória de Alex Poatan sobre o nigeriano Israel Adesanya, no último sábado (12), pelo UFC 281, em Nova York (EUA), valendo o título da categoria peso-médio, fez o Brasil disparar ainda mais na liderança dos países com mais cinturões no organização: quatro ao todo.



Além de Poatan, possuem o cinturão do Ultimate os brasileiros Deiveson Figueiredo (peso-mosca) e Amanda Nunes (peso-galo e peso-pena feminino).

Leia Mais De forma gratuita e online, Simpósio Nacional de Lutas chega 8ª edição

Rapper Drake perde R$10 milhões apostando contra brasileiro no UFC 281

Após perder título do UFC, Adesanya é preso em Nova York; entenda



Deiveson colocará seu título em jogo no dia 21 de janeiro, pelo UFC 283, no Rio de Janeiro, contra o mexicano Brandon Moreno. A história do confronto marca, até agora, uma vitória para cada lado e um empate.



Amanda Nunes, por sua vez, faturou o título na categoria peso-galo ao bater Julianna Peña no UFC 277, em julho. Na ocasião, a brasileira recuperou o cinturão da própria Peña, numa revanche entre elas. No categoria peso-pena, Amanda lutou pela última vez em 2021, quando finalizou Megan Anderson. Deiveson colocará seu título em jogo no dia 21 de janeiro, pelo UFC 283, no Rio de Janeiro, contra o mexicano Brandon Moreno. A história do confronto marca, até agora, uma vitória para cada lado e um empate.Amanda Nunes, por sua vez, faturou o título na categoria peso-galo ao bater Julianna Peña no UFC 277, em julho. Na ocasião, a brasileira recuperou o cinturão da própria Peña, numa revanche entre elas. No categoria peso-pena, Amanda lutou pela última vez em 2021, quando finalizou Megan Anderson.

Amanda Nunes é a única a ostenta dois cinturões do UFC atualmente (Foto: Reprodução UFC)



Glover Teixeira pode ser o próximo brasileiro a engrossar a lista. No dia 10 de dezembro, em confronto válido pelo UFC 282, ele irá enfrentar o tcheco Jiri Prochazka em revanche pelo cinturão meio-pesado.



Atuais campeões do UFC e seus países:



- Masculino

Peso-mosca: Deiveson Figueiredo (Brasil)

Peso-galo: Aljamain Sterling (Estados Unidos)

Peso-pena: Alexander Volkanovski (Austrália)

Peso-leve: Islam Makhachev (Rússia)

Peso-meio-médio: Leon Edwards (Inglaterra/Jamaica)

Peso-médio: Alex Poatan (Brasil)

Peso-meio-pesado: Jiri Prochazka (República Tcheca)

Peso-pesado: Francis Ngannou (Camarões)



- Feminino

Peso-palha: Zhang Weili (China)

Peso-mosca: Valentina Shevchenko (Quirguistão)

Peso-galo: Amanda Nunes (Brasil)

Peso-pena: Amanda Nunes (Brasil) Glover Teixeira pode ser o próximo brasileiro a engrossar a lista. No dia 10 de dezembro, em confronto válido pelo UFC 282, ele irá enfrentar o tcheco Jiri Prochazka em revanche pelo cinturão meio-pesado.Peso-mosca: Deiveson Figueiredo (Brasil)Peso-galo: Aljamain Sterling (Estados Unidos)Peso-pena: Alexander Volkanovski (Austrália)Peso-leve: Islam Makhachev (Rússia)Peso-meio-médio: Leon Edwards (Inglaterra/Jamaica)Peso-médio: Alex Poatan (Brasil)Peso-meio-pesado: Jiri Prochazka (República Tcheca)Peso-pesado: Francis Ngannou (Camarões)Peso-palha: Zhang Weili (China)Peso-mosca: Valentina Shevchenko (Quirguistão)Peso-galo: Amanda Nunes (Brasil)Peso-pena: Amanda Nunes (Brasil)