Israel Adesanya perdeu o cinturão e foi preso, mas já liberado (Foto: Reprodução UFC)

Publicado 17/11/2022 14:15 | Atualizado 17/11/2022 14:19

Derrotado no último sábado (12) pelo brasileiro Alex Poatan em disputa valendo o cinturão peso-médio do UFC, o nigeriano Israel Adesanya foi preso nessa quarta-feira (16) ao tentar sair de Nova York (EUA) de posse de um soco-inglês de metal em sua bagagem. A informação foi do site “TMZ Sports”.



A prisão foi efetuada pelo Departamento de Polícia da Autoridade Portuária, próximo da zona de triagem do Aeroporto Internacional John F. Kennedy. No estado americano, o porte de soco-inglês é ilegal, assim como de qualquer arma branca.

Empresário do lutador nigeriano, Tim Simpson esclareceu que Adesanya recebeu o soco-inglês de um fã e o colocou em sua bagagem, mas que rapidamente o descartou para cooperar com as autoridades.



"Israel obedeceu e se comportou de acordo, e por isso o assunto foi arquivado e ele está a caminho de casa", disse Tim ao "TMZ Sports".