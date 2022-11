Rapper Drake perdeu mais de R$10 milhões por apostar em vitória de Adesanya contra Alex Poatan - (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 16/11/2022 16:15 | Atualizado 16/11/2022 16:20



Rapper conhecido mundialmente, Drake, ao longo dos últimos tempos, ficou conhecido também por fazer grandes apostas em lutas do Ultimate, e com o acontecimento do UFC 281, no último sábado (12), ele não poderia ficar de fora em seus investimentos. No entanto, pelo menos dessa vez, o retorno não foi nada agradável para o músico canadense.



Drake apostou US$ 2 milhões (cerca de R$ 10,6 milhões na cotação atual) na vitória de Israel Adesanya. O nigeriano, no entanto, foi derrotado por Alex Poatan na luta principal do UFC 281 e perdeu o cinturão peso-médio, o que fez a aposta do rapper ir por "água abaixo".

Alex Poatan nocauteou Israel Adesanya no UFC 281 e conquistou o cinturão peso-médio (Foto: Reprodução/UFC)

Vale ressaltar que, caso Adesanya levasse a melhor diante do brasileiro, o músico teria um retorno de US$ 2,9 milhões (o que gira em torno de R$ 15,3 milhões). Com isso, o canadense conseguiria um lucro de quase R$ 5 milhões, o que acabou não acontecendo, por conta da vitória de Alex Poatan.

Drake, como já foi citado, vem realizando algumas apostas ao longo dos últimos meses em lutas importantes do UFC. Todavia, o rapper levou "red" em algumas ocasiões por apostar nas vitórias de Jorge Masvidal contra Colby Covington, Justin Gaethje sobre Charles do Bronx e também de José Aldo diante de Merab Dvalishvili.

