Aline ao lado do irmão, Alex Poatan: brasileira acabou perdendo durante estreia nas artes marciais mistas(Foto: LFA)

22/11/2022

A presença e a ajuda do irmão Alex Poatan - novo campeão peso-médio do UFC - não foram suficientes para levar Aline Pereira à vitória em sua estreia no MMA. A brasileira não conseguiu escapar do antijogo de Helen Peralta e acabou superada após três rounds, por decisão unânime dos árbitros, na última sexta-feira (18), pelo LFA 147.

Desde o início da luta, Aline seguia as orientações de Poatan e procurava se manter em pé, conseguindo inclusive encaixar alguns golpes, enquanto a dominicana tentava fazer pressão na grade e ensaiava umas quedas na brasileira. Após o duelo, Helen acabou conquistando sua sexta vitória na categoria peso-mosca.

Aline Pereira perdeu por decisão unânime



A luta



O primeiro round foi marcado pela falta de ação entre as duas lutadoras. O campeão do UFC Alex Poatan não deixou sua irmã entrar no jogo de Helen, sempre falando para ela controlar a distância e se manter em pé. Apesar de balançar a dominicana com um golpe, a brasileira não conseguiu desenvolver sua estratégia.



No último round, Aline encaixou um cruzado e voltou a ficar perto de vencer, mas Helen se recuperou novamente e deu o troco com um soco de direita. A brasileira ainda se envolveu em um lance inusitado ao tropeçar no árbitro. No fim do combate, todos os jurados decidiram pela vitória da dominicana.

